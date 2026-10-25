Pe scurt: Consiliul Local Sibiu votează joi, 29 octombrie, PUZ-ul de pe strada Cuarțului: CUT majorat cu 20%, blocuri de până la 25 de metri și un drum de acces cu ampriză de 9 metri. Locatarii din Valletta Park au cerut respingerea, din cauza umbrei și a înălțimii.

Consiliul Local Sibiu votează joi, 29 octombrie, PUZ-ul care permite blocuri de până la 25 de metri pe strada Cuarțului, proiect împotriva căruia au depus obiecții, în primăvară, locatarii din Valletta Park.

Documentația, cu creșterea coeficientului de utilizare a terenului (CUT) cu maximum 20%, este punctul 36 pe ordinea de zi a ședinței de la ora 14:00. Ora de Sibiu a relatat în mai despre revolta locatarilor, care spuneau că au plătit mai mult pentru apartamente tocmai ca să aibă soare. Acum proiectul ajunge la vot, cu aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din 17 septembrie.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Astrid Cora Fodor, modifică PUZ-ul aprobat în 2013 și modificat în 2018, 2022 și 2024. Terenul de 15.000 de metri pătrați aparține societății ZAC-DEV Șurii Mici, iar documentația a fost întocmită de Up-Town Proiect, cu arhitectul urbanist Radu Mihail Trăușan.

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Ce prevede documentația

Zonele cu creșterea coeficientului de utilizare a terenului CUT majorat sunt cele marcate cu asterisc în plan. În zona mixtă, CUT-ul maxim urcă de la 1,6 la 1,92, iar clădirile pot avea subsol, parter, cinci etaje și nivel retras, adică până la 21 de metri la ultimul nivel neretras și 25 de metri la cel retras. În zona de locuințe cu regim mediu de înălțime, CUT-ul crește de la 0,9 la 1,08, cu parter, patru etaje și nivel retras, până la 17, respectiv 21 de metri. Suplimentar, regulamentul permite un etaj tehnic de cel mult 2,5 metri, strict pentru centrala termică comună a blocului.

Planșa de reglementări a PUZ-ului de pe strada Cuarțului, cu cele opt subzone de dezvoltare. Foto: Primăria Municipiului Sibiu / Up-Town Proiect

Pentru locuințele colective e nevoie de 1,5 locuri de parcare la apartament, dar nu mai puțin de un loc la 100 de metri pătrați de suprafață construită. Cel puțin jumătate dintre locuri trebuie să fie în clădire. În calculul pentru colectarea deșeurilor, documentația estimează circa 203 apartamente și 477 de locuitori.

Ce au cerut locatarii și ce au răspuns proiectantul și Primăria

La consultarea publică, deschisă între 26 februarie și 23 martie, au fost depuse șase sesizări, între 15 și 19 martie, iar Primăria a trimis 27 de scrisori vecinilor direcți. Asociația de Proprietari Valletta Park a cerut respingerea majorării CUT, reducerea înălțimii la parter, patru etaje și nivel retras și un studiu de însorire care să arate cel puțin o oră și jumătate de soare direct, conform Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014. Locatarii au mai invocat aglomerația de pe strada Cuarțului și încărcarea rețelelor.

În răspunsul din raportul consultării, proiectantul arată că un studiu preliminar de însorire confirmă cel puțin o oră și jumătate de soare, în general circa două ore, pentru apartamentele orientate spre sud din cele trei blocuri Valletta Park 1. Studiul final se face abia pe planurile pentru autorizația de construire, după aprobarea PUZ-ului. Ultimele etaje ale celor cinci imobile propuse sunt retrase succesiv spre nord, către blocurile existente. Proiectantul mai notează că CUT-ul majorat „nu mai este o excepție” în zonă, pentru că PUZ-urile anterioare l-au crescut pentru majoritatea terenurilor, inclusiv pentru cel al ansamblului în care locuiesc petenții.

Drumuri, utilități și spații pentru oraș

Titlul hotărârii include un drum de acces cu ampriză de 9 metri, format din terenuri preluate în domeniul public și privat al Primăriei. Lucrările de modernizare a străzii Cuarțului, a străzii noi din sudul lotului 9, iluminatul public și extinderea rețelelor se fac de investitori, pe cheltuiala lor. Terenul se cedează orașului abia după execuția și recepția lucrărilor, cu străzile aduse până la stratul de uzură. Proiectantul spune că strada Cuarțului ar ajunge la un profil final de 25 de metri.

Pe lotul 9, un spațiu de cel puțin 185 de metri pătrați la parterul primului imobil de pe strada Cuarțului, plus un spațiu verde de cel puțin 250 de metri pătrați, trec în proprietatea Primăriei, finisate și amenajate, înainte de întabularea primei construcții. Proiectantul a anunțat și o nouă stație de pompare a apelor uzate, stații de epurare a apelor pluviale, o stație de reglare a gazelor și noi posturi de transformare.

Aprobarea PUZ-ului nu înseamnă autorizații de construire. Documentația ar fi valabilă 36 de luni, iar, fiind începută înainte de noul cod din Legea 169/2026, se aprobă după legislația în vigoare la inițierea ei.

Pe aceeași ordine de zi, la punctul 37, se află PUZ-ul pentru ansamblul cu 665 de apartamente de pe Calea Șurii Mici, un proiect distinct.

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