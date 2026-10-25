Pe scurt: În noiembrie 2026, pensiile se livrează la domiciliu de pe 2 noiembrie, iar pe card ajung pe 12 sau 13 noiembrie. Modificarea este cauzată de faptul că 1 noiembrie cade duminica.

Pensia aferentă lunii noiembrie 2026 va fi distribuită conform graficului stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), însă programul de livrare pentru beneficiarii Poștei Române suferă o ajustare, deoarece 1 noiembrie cade într-o zi de duminică. Potrivit Libertatea, poștașii vor începe să aducă banii la domiciliu începând de luni, 2 noiembrie 2026, în funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal teritorial.

În mod obișnuit, intervalul de distribuire a pensiilor la domiciliu este 1–15 ale fiecărei luni. Autoritățile precizează că această decalare nu reprezintă o modificare a programului, ci este determinată de suprapunerea primei zile a lunii cu o zi de weekend.

Ora de Sibiu a mai scris despre subiectul plății pensiilor pe card în articolul „Adio cozi la poștă? Pensiile ar putea fi plătite pe card” din 5 septembrie 2025, care prezenta opinii despre eficientizarea sistemului de plată a pensiilor.

Pensionarii care primesc banii pe card îi vor avea pe 12 sau 13 noiembrie

Pentru pensionarii care primesc banii pe card, regulile rămân neschimbate. Conform reglementărilor CNPP, sumele sunt transferate în conturile bancare în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. Astfel, pentru luna noiembrie 2026, pensionarii care au optat pentru această variantă vor primi banii joi, 12 noiembrie, sau vineri, 13 noiembrie.

Ce se întâmplă dacă pensionarii nu sunt acasă la vizita poștașului

În cazul în care pensionarii nu sunt găsiți acasă la momentul vizitei poștașului, procedura prevede lăsarea unui aviz în cutia poștală. Cu acest aviz și cu actul de identitate, titularul poate ridica pensia de la ghișeul oficiului poștal arondat, în termen de maximum două zile lucrătoare după încheierea perioadei oficiale de plată a lunii respective.

Pentru cei care primesc pensia pe card, prezența la domiciliu nu este necesară. Orice neconcordanțe privind transferul fondurilor se pot clarifica la sucursala bancară emitentă sau prin intermediul caselor județene de pensii.

Pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor beneficia, în decembrie 2026, de a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, conform Ordonanței de urgență nr. 23/2026. Sumele variază între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui pensionar, iar plata se face automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Comentarii