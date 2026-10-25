Pe scurt: Mitropolitul Laurențiu a subliniat la Sibiu că cel mai mare dușman al omului este răul, iar credincioșii au primit binecuvântare și Împărtășanie la slujba de duminică.

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși duminică, 25 octombrie 2026, cu ocazia Duminicii a 23-a după Rusalii. Potrivit Mitropoliei Ardealului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Din sobor au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, alături de slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici”, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a tâlcuit Evanghelia zilei, care prezintă minunea vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor. Ierarhul a subliniat că „cel mai mare duşman al vieţii noastre, care este şi duşmanul lui Dumnezeu şi al Mântuitorului Iisus Hristos, este diavolul. El nu are putere de la sine, ci are doar o îngăduinţă ca să ne probeze pe noi, să ne ispitească pe noi, pentru ca noi, apărându-ne, să dobândim biruinţă asupra lui”.

Mitropolitul a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos a fost întâmpinat de un demonizat care nu a cerut vindecare, ci diavolul din el L-a mustrat pe Hristos. „Recunoscându-L ca Dumnezeu şi temându-se de El, I se adresează cu aceste cuvinte: «Ce ai cu mine, Iisuse Fiul lui Dumnezeu? De ce ai venit să mă chinuieşti?». Diavolii ştiu că, în urma căderii lor, nu mai există revenire, pentru că ei au căzut din mândrie şi căderea lor a fost totală”, a spus ierarhul.

În predică, Mitropolitul Laurențiu a amintit și chinurile la care era supus omul demonizat: „Era un chin groaznic al izolării şi al subordonării răului în aşa fel încât tot ce era în cale era potrivnic lui. Un demonizat îi înspăimânta pe cei care-l întâlneau. Ei locuiau prin morminte, prin pustiu”. Ierarhul a relatat că diavolul a cerut Mântuitorului să-i permită să intre în turma de porci de pe malul Lacului Ghenizaret, iar după ce demonii au intrat în porci, aceștia s-au aruncat în apă și s-au înecat.

Mulți dintre credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtășanie, iar la final au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu.

Ora de Sibiu a scris, în 12 octombrie 2026, despre Catedrala Mitropolitană din Sibiu, plină de credincioși. Mitropolitul Laurențiu: „Trebuie să fim noi mai buni și mai iubitori”.

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