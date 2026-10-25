Ciobanii nu erau „ca niște sfinți care stăteau și se uitau la stele tot timpul”, a spus regizorul Dumitru Budrala. Dar s-au uitat destul cât să dea stelelor „tot felul de denumiri”, luate din lumea lor: jgheab, cioban, oi. Budrala le-a înșirat pe 22 octombrie 2026, la DocTalk-ul „Cine ține muntele viu?”, în a 33-a ediție a Astra Film Festival, la Sibiu.

Discuția a urmat proiecției documentarului „Calea laptelui”, regizat de Budrala, care este și directorul festivalului. Pe scenă au urcat protagoniștii, o familie de păstori din Loman, comuna Săsciori, județul Alba. Au vorbit și Vitalie Cojocari, jurnalist din Republica Moldova, care a moderat, și Ramona Duminicioiu, președinta Eco Ruralis. În clipul de mai jos, Budrala spune lista denumirilor și face gluma cu Trump.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cerul ciobanilor: Andromeda e jgheabul oilor, iar Venus e luceafărul lor, a explicat regizorul Budrala la DocTalk — VIDEO

Video: Astra Film Festival (transmisiunea DocTalk), montaj Ora de Sibiu

Gluma pornește de la numele pe care ciobanii le-au dat stelelor „mult înainte ca Trump să dea denumirea la Golful Mexic”. Au fost însă „mult mai modești”, a adăugat Budrala: n-au spus „Ciobanul X” sau „Ciobanul Y”.

Jgheabul din care beau oile din cer

„Constelația Andromeda e jgheabul de unde beau oile din cer”, a spus Budrala. Denumirea nu e o improvizație de scenă. În proiectul Constelații Românești Tradiționale, al Planetariului Baia Mare, Pegas și Andromeda alcătuiesc împreună „Puțul cu jgheab”, iar jgheabul e cel din care se adapă animalele. Cerul ciobanilor avea, deci, propria lui adăpătoare.

Ciobanul cu oile

„Constelația Lyra este ciobanul cu oile”, a continuat Budrala. Același proiect confirmă: în astronomia populară, Lyra se numește „Ciobanul cu oile”. Steaua Vega e ciobanul, iar cele patru stele din paralelogram sunt oile.

Potrivit Muzeului Golești, când apărea pe cer Ciobanul, adică Lyra, se încheia postul zilei și oamenii primeau „dezlegare la brânză”.

Steaua ciobanului are două sensuri

„Steaua Polară este steaua ciobanului”, a spus Budrala. Despre planeta Venus a zis că e „luceafărul ciobanului”. Amândouă sunt corecte: potrivit DEX, „Steaua Ciobanului” înseamnă și luceafărul de seară, adică Venus, și steaua polară. Regizorul are, deci, dreptate de două ori.

Calea Laptelui, în satul din film

Despre titlul filmului, Budrala a spus: „Dacă muntele va continua să rămână viu, va continua să rămână viu datorită lor.” Atât timp cât muntele rămâne viu, ciobanii vor putea „să trăiască sub Calea Laptelui”. Moderatorul a legat titlul chiar de Calea Lactee.

Legătura are rădăcini populare. Potrivit proiectului Constelații Românești Tradiționale, legenda spune că cerul a fost albit de laptele vărsat din gălețile ciobanului. Alte nume populare ale Căii Laptelui sunt „Calea lui Traian” și „Drumul robilor”.

Și Loman, satul familiei din film, are locul lui în această poveste. În acest „sat de ciobani de generații”, se cunoșteau 22 de constelații românești. Datele vin dintr-un studiu de caz din teza de doctorat a Cristinei Ioana Suciu, din 2010. Tema are și o sursă clasică: Ion Otescu, „Credințele țăranului român despre cer și stele”, publicată în 1907 în Analele Academiei Române.

De ce spune Budrala „păstor”

Cuvântul „cioban”, din titlul acestui text, nu-i place regizorului. Îl găsește „un pic peiorativ”, pentru că e „un cuvânt turcesc”. Preferă „păstor” sau „păcurar”, cuvânt care, spune el, „există și în colinde”.

Filmul și familia din Loman

„Calea laptelui” face parte din secțiunea „Muntele viu” a festivalului, într-un an pe care ONU l-a declarat Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor. Budrala a filmat familia din Loman timp de 15 ani și are vreo 200 de ore de material. Familia are șapte copii. Pătru, tatăl, e păstor de-o viață, iar Petrică, fiul cel mare, are la rândul lui trei fetițe. În film, transhumanța pleacă de la Făget, din județul Timiș, trece prin Loman și urcă la Șureanu. „Calea laptelui” rulează duminică, 25 octombrie, de la ora 18:00, la Astra Film Cinema din Sibiu, în ultima seară a festivalului.

Dezbaterea poate fi urmărită integral mai jos.

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