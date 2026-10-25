Pe scurt: Elevi militari și localnici au curățat și reabilitat cimitirul eroilor necunoscuți din Sebeșu de Jos, un loc cu 82 de morminte comune ale soldaților căzuți în Primul Război Mondial.

În anul în care se împlinesc 110 ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, Cimitirul Eroilor Necunoscuți din Sebeșu de Jos, județul Sibiu, a devenit din nou un loc al recunoștinței și al faptelor concrete pentru memoria celor căzuți pe câmpul de luptă. Potrivit unui comunicat transmis de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu, acțiunea de reabilitare a cimitirului a implicat elevi militari, instructori, cadre în rezervă, autorități locale și membri ai comunității.

În acest cimitir își dorm somnul de veci 82 de eroi necunoscuți, înhumați în 68 de morminte comune: 40 de români, 30 de germani și 12 unguri, legați de luptele din septembrie 1916 dintre armatele română și austro-ungară. Fiecare mormânt ascunde o poveste de viață întreruptă de război, iar memoria acestor oameni a fost cinstită printr-o amplă acțiune de curățare și întreținere a cimitirului.

La activitate au participat elevi din anul I ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, împreună cu instructorii lor. Acțiunea a făcut parte din proiectul „Îngrijește o Cruce de Erou!”, care urmărește să transforme respectul față de trecut în implicare directă și educație patriotică. Elevii au curățat și întreținut spațiul, redând demnitatea unui loc de odihnă veșnică pentru cei căzuți.

Implicarea tinerilor a fost completată de sprijinul Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Logistica Armatei, condusă de col. (rtr.) dr. Gabriel Stroilă. Asociația a avut un rol esențial în inițierea și susținerea proiectului, demonstrând că legătura cu valorile militare continuă și după trecerea în rezervă. Consiliul Județean Sibiu a acordat un sprijin financiar substanțial prin Agenda Culturală, subliniind angajamentul față de protejarea patrimoniului memorial-istoric.

Cimitirul aparține Parohiei Ortodoxe din Sebeșu de Jos și este administrat de Primăria comunei Turnu Roșu. Preotul paroh Ionuț Popescu, alături de localnici precum Marcel Totan și Valentin Tâlvan, s-au implicat activ în lucrările de reabilitare. Participarea comunității locale reflectă atașamentul față de istorie și valorile creștine, precum și convingerea că memoria eroilor trebuie păstrată prin efort comun.

Colaborarea dintre elevii militari, instructori, cadrele în rezervă, Biserică și comunitatea locală arată că un obiectiv cu semnificație istorică poate deveni un punct de întâlnire între generații și instituții. Îngrijirea cimitirelor eroilor nu este doar o datorie morală, ci și o lecție de istorie vie pentru tânăra generație, care învață astfel că patriotismul se construiește prin fapte, nu doar prin cuvinte.

În tradiția creștină, îngrijirea mormintelor și pomenirea celor adormiți sunt acte de respect și iubire. Mormintele celor căzuți în război, departe de familiile lor, ne cheamă la reculegere și la păstrarea vie a sacrificiului lor. Cei 82 de eroi necunoscuți din Sebeșu de Jos, români, germani și unguri, sunt o amintire vie a faptului că războiul nu a cruțat vieți și nu a făcut deosebire între destine.

A îngriji aceste morminte înseamnă a transmite generațiilor viitoare că memoria trecutului este o responsabilitate, iar respectul față de eroi trebuie să se manifeste în fiecare zi. Exemplul de la Sebeșu de Jos poate inspira și alte comunități să protejeze și să întrețină cimitirele eroilor și monumentele de război, păstrând astfel vie istoria și memoria celor care au făcut sacrificiul suprem pentru România.

Informațiile au fost transmise de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu, condusă de col. (rtr.) Petru Bejenaru. Fotografiile sunt realizate de Ana-Maria Sână.

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