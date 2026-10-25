Toți pasagerii care zboară spre Statele Unite, inclusiv cei care pleacă din România, vor trebui să semneze din 3 noiembrie o declarație că nu au fost în Republica Democrată Congo în ultimele 21 de zile. Măsura a fost luată de autoritățile sanitare americane pentru a opri răspândirea Ebola.

Ordinul a fost emis pe 22 octombrie de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), potrivit HotNews.ro, care citează News.ro. Obligația intră în vigoare pe 3 noiembrie, la ora 23:59 pe ora coastei de est a SUA, și privește zborurile care pleacă spre Statele Unite după acest moment, indiferent de țara de plecare.

Ce trebuie să facă pasagerii

Declarația se completează și se semnează înainte de îmbarcare, tipărită sau în format electronic. Fiecare pasager are nevoie de propria declarație; pentru copii sau pentru persoanele care nu o pot completa singure, semnează un părinte sau un reprezentant autorizat.

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Companiile aeriene sunt obligate să verifice declarația și să refuze îmbarcarea celor care nu o au, cu excepția persoanelor care au primit o derogare de la autoritățile americane. Obligația se aplică și cetățenilor americani și celor care doar tranzitează un aeroport din SUA spre o altă țară.

Pentru călătorii din România, regula se aplică și atunci când zborul are escală într-un alt aeroport european sau internațional. Declarația acoperă inclusiv situația în care pasagerul a tranzitat un aeroport din Congo, chiar dacă a rămas la bordul avionului.

Companiile aeriene trebuie să păstreze declarațiile cel puțin 42 de zile după sosirea zborului și să le pună la dispoziția autorităților americane la cerere. Informațiile false date intenționat pot atrage amenzi și chiar închisoare.

Cine nu poate urca în avion

Persoanele care au fost în Congo în ultimele 21 de zile, inclusiv cetățenii americani, nu pot urca în avioanele spre SUA. Ele pot călători din a 22-a zi după ce au plecat din Congo. Cele 21 de zile corespund perioadei maxime de incubație a virusului Ebola.

SUA aplicau deja restricții temporare pentru cei care fuseseră recent în Congo și pentru unele categorii de călători din Uganda și Sudanul de Sud. Noul ordin extinde declarația la toți pasagerii zborurilor internaționale.

Epidemia din Congo

Epidemia este provocată de virusul Bundibugyo, o tulpină de Ebola, și afectează Congo și Uganda; noi cazuri au fost confirmate în Kenya și Nigeria. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, până pe 20 octombrie în Congo au fost raportate 9.704 cazuri confirmate și 4.687 de decese, o rată a mortalității de aproximativ 48%.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) apreciază că riscul pentru populația Uniunii Europene, inclusiv pentru România, rămâne foarte scăzut, dar insistă ca spitalele să fie pregătite să identifice eventualele cazuri importate.

Declarația anti-Ebola nu are legătură cu regimul vizelor. România a fost scoasă din programul Visa Waiver în mai 2025, iar în februarie SUA luau în calcul reevaluarea României.

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