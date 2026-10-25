Interstar Sibiu a câștigat la scor duminică, pe ”Obor”, scor 7-0 cu FCSB, în Liga 3 feminină de fotbal.
Fetele de la Interstar rămân invincibile în Seria 2 a Ligii 3 de fotbal.
Golghetera Denisa Chirilă a marcat de trei ori pentru Interstar, în prima repriză a partidei cu FCSB, în minutele 9, 12 și 44.
Sibiencele au continuat să perforeze poarta FCSB-ului și în repriza secundă, când au mai marcat de patru ori, prin Ana Moga (minutele 47 și 67), Roxana Mărgărit (minutul 52) și Ioana Buta (minutul 71).
S-a terminat 7-o pentru Interstar, care rămâne lider în serie, cu 16 puncte din 6 etape. Echipa sibiană se bate în acest sezon la promovare cu Sepsi Sfântu Gheorghe, care are 14 puncte, iar meciurile directe vor decide la final prima clasată.
INTERSTAR: Ghișe – M. Ursu (Olaru 35, A. Ursu 64), Bocăniciu (Onofraș 72), D. Oana, Rociu (Răchițan 50) – Ciontea, D. Stoica (Goia 50), Mărgărit – Băilă, Moga, Chirilă (Buta 64). Antrenor: O. Budică
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