Pe scurt: La Spitalul Județean Sibiu, fiecare pacient are dreptul să fie informat și tratat cu demnitate. Află ce drepturi ai când ești internat și de ce contează să fii partener activ în propria îngrijire.

Pacienții internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu beneficiază de o serie de drepturi esențiale, menite să asigure nu doar tratamentul medical, ci și respectul, demnitatea și implicarea activă în propriul proces de vindecare. Potrivit unei informări publicate de instituție pe Facebook, dr. Ovidiu Petrașcu, medic primar medicină internă și șef de lucrări la Secția Clinică Medicală II, subliniază că sănătatea înseamnă mai mult decât diagnostic și tratament: „Înseamnă respect, demnitate, comunicare și dreptul fiecărui pacient de a fi informat și de a participa la propriile decizii medicale”.

Internarea într-un spital poate fi un moment dificil, plin de emoții și incertitudini. În acest context, cunoașterea drepturilor pacientului devine esențială pentru ca fiecare persoană să poată traversa cu încredere perioada de spitalizare. „Un pacient informat este un pacient mai încrezător, mai implicat și mai pregătit să parcurgă drumul spre vindecare”, a transmis dr. Petrașcu.

Unul dintre principalele drepturi este accesul la îngrijiri medicale de calitate, fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, etnie, religie sau statut social. Fiecare pacient trebuie să primească tratament conform standardelor aplicabile, indiferent de situația personală.

De asemenea, dreptul de a fi informat este fundamental. Pacienții trebuie să primească explicații clare despre diagnostic, investigații, tratament și evoluția bolii, într-un limbaj accesibil. Întrebările adresate de pacienți trebuie să primească răspunsuri respectuoase, iar datele medicale și informațiile personale sunt protejate conform legii.

Un alt aspect important este dreptul la consimțământ informat. Înainte de orice procedură sau tratament, pacientul trebuie să fie informat despre necesitate, beneficii, riscuri și alternative, acolo unde acestea există. Consimțământul se obține în condițiile prevăzute de lege, cu excepția situațiilor de urgență. Familia sau persoanele desemnate de pacient pot primi informații despre starea de sănătate, cu respectarea consimțământului și a confidențialității.

Pacienții au și dreptul la o a doua opinie medicală. Aceștia pot solicita consultul unui alt specialist pentru clarificarea diagnosticului, interpretarea investigațiilor sau evaluarea opțiunilor de tratament.

Dr. Petrașcu subliniază că un act medical de calitate presupune nu doar competență profesională, ci și empatie, transparență și respect pentru pacient. „La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, informarea pacienților și respectarea drepturilor acestora sunt teme esențiale pentru o relație bazată pe încredere între pacient și echipa medicală”, a precizat acesta.

Fiecare pacient merită să fie ascultat, fiecare întrebare merită un răspuns, iar fiecare decizie medicală trebuie să fie însoțită de înțelegere și respect. Un pacient informat devine partener activ în propria îngrijire, iar respectul pentru pacient este parte integrantă a actului medical.

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