Pe scurt: Conf. Univ. Dr. Gabriela Iancu a prezentat o lucrare despre genodermatoze la conferința de la Cluj-Napoca, aducând în prim-plan provocările dermatologiei moderne.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au participat la cea de-a XVI-a Conferință Națională cu participare internațională a Societății Române de Dermato-Oncologie și Dermatologie Clinică, organizată la Cluj-Napoca în perioada 21–23 octombrie 2026. Potrivit postării oficiale, spitalul a fost reprezentat de Conf. Univ. Dr. Gabriela Iancu, medic primar dermato-venerologie, doctor în științe medicale și medic șef al Secției Clinice Dermato-Venerologie.

În cadrul conferinței, Conf. Univ. Dr. Gabriela Iancu a susținut o prezentare dedicată genodermatozelor, afecțiuni genetice rare care, deși întâlnite mai puțin frecvent în practica dermatologică, pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților. Lucrarea a subliniat importanța recunoașterii precoce a acestor boli, a aprofundării cunoștințelor medicale și a identificării celor mai potrivite strategii de diagnostic și îngrijire.

Evenimentul a reunit specialiști din țară și din străinătate, oferind oportunitatea schimbului de experiență și de cunoștințe medicale în domeniul dermatologiei clinice și al dermato-oncologiei. Organizatorii au pus accent pe prevenția, diagnosticul precoce și tratamentul corect al afecțiunilor dermatologice, inclusiv al cancerelor de piele, ca priorități pentru creșterea calității îngrijirii pacienților.

Participarea la astfel de manifestări științifice facilitează accesul la cele mai noi informații și abordări medicale, contribuind la dezvoltarea continuă a practicii medicale la Sibiu. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis că implicarea specialiștilor săi în conferințe naționale și internaționale reflectă preocuparea pentru perfecționarea profesională, colaborarea interdisciplinară și promovarea unor standarde înalte de îngrijire medicală.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre dermatologii de la Spitalul Județean Sibiu care au prezentat un caz grav la congresul de la Viena.

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