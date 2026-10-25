MPI Magnesium renunță la Săliște și caută alt loc pentru uzina de magneziu: investiția depășește 200 de milioane de euro / video

Compania MPI Magnesium nu mai intenționează să insiste pentru construirea uzinei de prelucrare a magneziului la Săliște, după opoziția localnicilor și respingerea concesionării terenului de către administrația locală. Andrei Degeratu, directorul general al companiei, a anunțat, la „Interviurile Ora de Sibiu”, că sunt analizate alte amplasamente pentru investiția estimată la peste 200 de milioane de euro.

Decizia schimbă planurile inițiale ale proiectului de exploatare a magneziului din Mărginimea Sibiului, care prevedea extragerea rocilor în zona Rășinari și prelucrarea acestora într-o uzină construită la Săliște.

Invitatul redactorului-șef Dragoș Popescu a explicat că firma a purtat discuții cu reprezentanții administrației din Săliște și că, inițial, exista posibilitatea obținerii unui teren pentru dezvoltarea uzinei.

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Situația s-a schimbat după protestele localnicilor și respingerea propunerii de concesionare.

„Noi am înțeles că acolo e greu să avem un parteneriat corect și nu cred că vom mai insista pe zona aceea. Dar avem alte locații în analiză, alte amplasamente. Am decis ca până la momentul în care selecția nu este clară și nu s-a făcut să nu oferim nicio informație publică”, a declarat Andrei Degeratu.

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Unde ar putea fi construită uzina

Directorul general nu a dezvăluit localitățile luate în calcul pentru noul amplasament.

Potrivit explicațiilor sale, compania dorește să evite apariția unor noi controverse înainte ca analiza terenurilor disponibile să fie finalizată.

Noua locație va trebui să permită dezvoltarea unei instalații industriale de prelucrare a materiei prime extrase din zona Rășinari.

Schimbarea amplasamentului ridică și problema transportului rocilor magnezitice până la viitoarea uzină. În planurile prezentate anterior de companie era prevăzut un sistem care combina transportul pe cablu cu utilizarea unor basculante electrice.

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Investiție de peste 200 de milioane de euro și până la 100 de locuri de muncă

În interviul acordat Ora de Sibiu, Andrei Degeratu a prezentat și dimensiunea economică a viitoarei uzine.

„La fabrica de prelucrare sunt prevăzute undeva între 75 și 100 de locuri de muncă. Bineînțeles, vorbim de un alt număr de oameni acolo și dezvoltarea este una mult mai mare. Și investiția este mult mai ridicată. Vorbim de peste 200 de milioane”, a explicat directorul general.

Suma menționată se referă la investiția industrială discutată în interviu. Anterior, MPI Magnesium a prezentat un proiect integrat, incluzând exploatarea și dezvoltarea capacităților de procesare, cu o valoare anunțată de peste 400 de milioane de euro.

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De ce a fost respinsă uzina la Săliște

Proiectul a provocat proteste încă din luna septembrie, când mai mulți locuitori și-au exprimat îngrijorarea privind efectele unei eventuale uzine asupra sănătății, mediului și activităților economice din zonă.

În 21 septembrie, o întâlnire organizată la sediul Primăriei Săliște a fost marcată de opoziția localnicilor față de investiție.

Ulterior, primarul orașului a inițiat un proiect de hotărâre pentru respingerea solicitării de concesionare a unei suprafețe de 100.000 de metri pătrați necesare construirii uzinei.

Potrivit documentelor prezentate de Ora de Sibiu, studiul de oportunitate invoca motive economice, financiare, sociale și de mediu pentru care concesionarea nu ar justifica un interes public local optim.

Propunerea de respingere a fost ulterior aprobată de consilierii locali, potrivit declarațiilor făcute de Degeratu în interviu.

În același timp, locuitorii au cerut lămuriri privind tehnologia de prelucrare, emisiile industriale și riscurile asupra mediului.

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În ciuda renunțării la amplasamentul din Săliște, MPI Magnesium susține că își menține planurile pentru exploatarea de la Rășinari și pentru dezvoltarea unei capacități de procesare a magneziului.

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