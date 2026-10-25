Pe scurt: Vizitatorii Muzeului Astra trebuie să țină cont de noile ore de acces și de modificările la intrări și expoziții. Programul se adaptează sezonului de toamnă.

Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului își modifică programul de vizitare începând de luni, 26 octombrie 2026, potrivit unei informări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției. Noile ore de acces și funcționare sunt adaptate sezonului de toamnă.

Conform anunțului, intrarea principală (Intrarea nr.1) va fi deschisă zilnic, de luni până duminică, între orele 08:00 și 17:00. Intrarea nr.2 va funcționa în același interval, însă accesul va fi permis de la ora 09:00, cu ultimul bilet emis la 16:45.

Intrarea secundară, situată la Etno Tehno Parc, spre Grădina Zoologică, va fi deschisă de miercuri până duminică, între orele 09:30 și 16:00, programul fiind corelat cu cel al Grădinii Zoologice.

În ceea ce privește spațiile expoziționale și magazinele de suveniruri, Galeriile de Artă Populară vor fi deschise zilnic între 09:00 și 17:00, cu ultimul acces la 16:45. Expozițiile temporare pot fi vizitate de miercuri până duminică, în același interval orar.

Reprezentanții muzeului îi invită pe vizitatori să se bucure de culorile toamnei în Dumbrava Sibiului în condiții de siguranță și liniște.

Potrivit Muzeului Astra, aceste modificări se aplică tuturor vizitatorilor începând cu data de 26 octombrie 2026.

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