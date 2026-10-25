Mircea Miclea, psiholog și fost ministru al Educației, a afirmat vineri, 23 octombrie, la Sala Thalia din Sibiu, în cadrul DocTalks Astra Film Festival, că în orașele mici nu mai sunt profesori pentru matematică, fizică, chimie și biologie. Cele două ore în plus la norma didactică înseamnă, la țară, încă o navetă, a spus el.

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▶ Vezi pagina acestui video: „N-o să mai avem profesori” în orașele mici: fostul ministru al Educației Mircea Miclea, la Astra Film Festival — VIDEO

Video: Astra Film Festival (transmisiunea DocTalk), montaj Ora de Sibiu

Dezbaterea, moderată de Răzvan Petri, s-a ținut după proiecția filmului „Copiii rețelei” (regia Olivier Ballande, Franța, 57 de minute), care urmărește ancheta Brigăzii de Protecție a Minorilor din Franța asupra unei rețele de crimă organizată. Ancheta pornește de la sute de furturi din buzunare în metroul din Paris și ajunge la Iași, unde se descoperă un sistem bazat pe exploatarea, controlul și vulnerabilitatea mai multor familii. Copiii sunt în același timp victime și participanți la rețea. Filmul poate fi văzut în ediția online a festivalului, până pe 8 noiembrie.

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Miclea a pornit de la film: a spus că filmul arată oameni care pun preț pe prestigiul dat de consum (o casă mai mare, o mașină mai mare), se împrumută și nu pot da banii înapoi, iar una dintre căi este exploatarea copiilor. „Filmul este nu numai despre școală, este despre un anumit mod de a înțelege lumea.”

Profesorii care vor lipsi din orașele mici

Miclea a spus: „N-o să mai avem profesori. Nu mai sunt profesori în urbanul mic pentru matematică, pentru fizică, pentru chimie, pentru biologie.” Profesia devine puțin atractivă, a spus el. „Eu am tras atenția, dar n-am fost luat în seamă.”

Legea nr. 141/2025 a crescut norma didactică cu două ore pe săptămână, la 20 de ore pentru gimnaziu și liceu, prima creștere din 1995; în septembrie–decembrie 2025 au demisionat 367 de profesori din țară. Pentru Miclea, cele două ore nu înseamnă doar două ore. În mediul rural, a explicat el, majoritatea școlilor sunt gimnazii. Profesorul de matematică și cel de română își pot face norma, probabil, într-o singură școală, dar cei de fizică, chimie și biologie trebuie să meargă în mai multe. „De ce să mai meargă acolo?”, a spus Miclea. Printre zonele vulnerabile pe care le-a numit se află mediul rural și orașele mici.

Din sală: plata cu ora și liceele din București

O persoană din public, care a spus că a lucrat mult cu Miclea, a vorbit despre plata cu ora. „Plata cu ora este de 22 de lei, iar dacă pui la socoteală pregătirea de acasă și evaluarea studenților, în practică ajunge la cam 9 lei pe oră. Dacă vreți o expresie mai limpede a bătăii de joc, e greu de găsit alta.” a spus interlocutorul din public.

Aceeași persoană a amintit că în 1900 România, fără Transilvania, avea 80% analfabeți, iar Bulgaria 57%: „Nu, n-am iubit educația. Elevii fac o școală întreagă cu un singur an de cultură civică și 13 ani de religie. Liceele bune din București (Caragiale, Vianu, Lazăr) au un deficit tot mai sever de profesori de chimie, fizică și biologie; se face voluntariat cu pensionari. Părinții investesc enorm în meditații, dar cei mai buni absolvenți pleacă și nu se mai întorc: producem pentru export”.

Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice și sociale, i-a răspuns că nu împărtășește pesimismul absolut și că țara în care a crescut nu mai seamănă cu cea de azi.

Ce arată cifrele din județul Sibiu

Ora de Sibiu a publicat în acest an mai multe cifre din județ. La titularizarea din 2026 au fost oferite 170 de posturi și doar 96 au fost ocupate, iar pentru suplinire sunt peste 1.500 de posturi disponibile. Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sibiu a spus în februarie că aproximativ 400 de cadre didactice din județul Sibiu și-au pierdut locul de muncă după lege.

Un caz concret: o profesoară de biologie de 22 de ani din Sibiu a predat la patru școli într-un an.

Dezbaterea poate fi urmărită integral mai jos.

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