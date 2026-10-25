Pe scurt: Nazare avertizează că o creștere nesustenabilă a pensiilor ar putea genera dezechilibre bugetare și inflație. Decizia privind procentul va fi luată după analiza datelor bugetare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 25 octombrie 2026, într-un interviu pentru Digi24, că își dorește o indexare a pensiilor la începutul anului 2027, însă a subliniat că orice majorare trebuie să fie „prudentă, sustenabilă” și stabilită în funcție de resursele bugetare disponibile. Potrivit Mediafax, Nazare a precizat că decizia finală va fi luată doar după ce toate datele bugetare vor fi analizate.

„Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă. Am spus-o public, am spus-o de acum câteva luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă, trebuie să o facem”, a afirmat Nazare. El a adăugat că autoritățile vor lua această decizie „după ce avem toate datele de buget introduse în rețea”.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra riscurilor unor creșteri excesive ale pensiilor, amintind că în trecut majorările de 40% au dus la dezechilibre bugetare și la creșterea inflației. „Am mai avut creșteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar. Dezechilibrul bugetar s-a transformat în inflație mai mare. Inflația mai mare i-a afectat tot pe cei mai vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru”, a precizat Nazare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Întrebat dacă o indexare sustenabilă ar putea depăși 5%, Nazare a răspuns că procentul va fi stabilit ulterior, în funcție de cifrele bugetare disponibile. „Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”, a conchis el.

Comentarii