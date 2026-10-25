Agresiunile asupra profesorilor ar putea fi pedepsite mai aspru, după modelul celor comise asupra medicilor. Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat duminică, la Digi24, că Guvernul analizează introducerea unor circumstanțe agravante și revizuirea statutului profesorului și al elevului.

Anunțul vine după atacurile din ultimele zile din școli: la Bistrița, un elev de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un coleg care a încercat s-o ajute, iar la Pitești un elev de 15 ani și-a atacat colegii cu o macetă. Ministrul a lansat și o campanie pentru creșterea siguranței în școli.

Agravante, ca la atacurile asupra medicilor

Costreie a explicat că măsura ar funcționa la fel ca prevederile care se aplică deja atunci când este atacat un medic sau un angajat din sistemul sanitar.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Există niște prevederi penale agravante când ataci un doctor sau personal medical. Același lucru vrem să îl facem și pentru profesor, deci ca o măsură de descurajare”, a declarat ministrul.

Inițiativa ar urma să vină de la Guvern, dar este încă în analiză și trebuie evaluată juridic înainte de a fi promovată.

În paralel, ministerul vrea să revizuiască statutul profesorului și pe cel al elevului. Costreie susține că cele două documente trebuie să spună mai clar care sunt responsabilitățile și ce consecințe au abaterile, astfel încât situațiile grave să nu mai lase loc mai multor interpretări.

Ministrul vrea date de la SRI despre elevul din Bistrița

Costreie a spus că, în cazul din Bistrița, există întrebări legate de o posibilă radicalizare a adolescentului și de activitatea lui online. „Încă nu am apucat să discut și să cer date de la SRI, pentru că se impun”, a declarat ministrul, care spune că vrea să înțeleagă de ce situația nu a fost observată înainte de atac. Băiatul este internat într-o unitate de psihiatrie.

Măsurile anunțate duminică se adaugă celor stabilite după ședința de urgență convocată de premierul Luca Niculescu: mai multă pază la intrările în școli și în incinta lor, mai mulți consilieri școlari, o campanie media împotriva violenței și sancțiuni mai dure pentru agresori. Ministrul ceruse deja încă 1.000 de paznici în școlile din țară și propusese controale în ghiozdane și detectoare de metale.

Situația de la Sibiu

În județul Sibiu, multe școli nu au paznic și niciun fel de sistem de securitate. Deputata de Sibiu Raluca Turcan a criticat măsurile Guvernului, spunând că „nu există termene, responsabili sau bugete”.

Comentarii