Pe scurt: O platformă cu cinci sisteme tradiționale de gătit din diverse regiuni ale României ar urma să fie construită la Muzeul Astra, cu sprijinul financiar al Primăriei Sibiu.

Consiliul Local Sibiu va analiza joi, 29 octombrie 2026, un proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sibiu și Complexul Național Muzeal Astra. Scopul parteneriatului este dezvoltarea unei platforme destinate experiențelor gastronomice autentice, care să atragă vizitatori în zona Târgului de Țară din cadrul muzeului.

Potrivit documentului oficial, proiectul a fost inițiat de primarul Astrid Cora Fodor și figurează ca punctul 51 pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local. Suma propusă pentru finanțare este de 800.000 lei, alocată din bugetul local, care va fi folosită pentru construcția și dotarea platformei cu cinci sisteme tradiționale de gătit, reprezentând diferite zone etnografice ale României.

Platforma va include cinci sisteme tradiționale de gătit din zone etnografice diferite

Platforma va fi amplasată în zona Târgului de Țară din Muzeul Astra și va cuprinde cinci sisteme tradiționale de gătit, fiecare provenind dintr-o regiune distinctă: Mărginimea Sibiului, Urbanul Sibiului, Munții Apuseni, Maramureș și Nordul Olteniei. Aceste sisteme vor fi funcționale și dotate cu instrumentar tradițional specific fiecărei zone, de la oale din ceramică la ustensile din lemn, pentru a oferi vizitatorilor o experiență gastronomică autentică.

Construcția pavilionului va respecta arhitectura vernaculară săsească, cu structură din stâlpi de stejar și acoperiș din șindrilă de lemn. Proiectul prevede ca platforma să fie funcțională pe tot parcursul anului, iar programul cultural asociat să fie unic la nivel național, cu accent pe sezonalitatea rețetelor și pe autenticitatea gastronomiei rurale și urbane.

Finanțarea și condițiile parteneriatului dintre Primăria Sibiu și Muzeul Astra

Conform hotărârii propuse, fondurile alocate vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea acțiunilor prevăzute în devizul estimativ al proiectului. Cheltuielile vor fi justificate prin documente aferente achiziției sau construcției platformei și a dotărilor, fiind excluse cheltuielile de personal, informare și publicitate. Sumele neutilizate sau nejustificate vor trebui restituite Primăriei Sibiu, iar acordul va conține clauze privind durata, evitarea dublei finanțări, termenele de raportare și penalitățile pentru întârzieri.

Primarul Municipiului Sibiu va fi mandatat să semneze acordul de parteneriat, iar implementarea și monitorizarea proiectului vor reveni Serviciului Cultură, Sport și Turism, Direcției Economice și Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al primăriei.

Reprezentanții Muzeului Astra au motivat necesitatea proiectului prin faptul că platforma actuală este depășită și nu mai răspunde cerințelor publicului. Analizele realizate de instituție arată că turismul gastronomic autentic și experimental atrage tot mai mulți vizitatori, iar noua platformă ar putea crește cu 12% numărul celor care vizitează muzeul și orașul Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre strategia de turism a Sibiului pentru 2026–2036, care prevede finanțarea separată a proiectelor culturale și turistice.

Documentația completă a proiectului și ordinea de zi a ședinței pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sibiu.

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