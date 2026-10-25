Pe scurt: Premii mari sunt puse în joc la tragerile Loto din 25 octombrie 2026, inclusiv un report de peste 1,5 milioane de lei la Noroc și fonduri suplimentate la Loto 6/49.

Noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminică, 25 octombrie 2026, potrivit HotNews.ro. Loteria Română a anunțat că la tragerile din 22 octombrie 2026 au fost acordate 23.100 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.

Numerele câștigătoare vor fi afișate începând cu ora 18.40. Pentru tragerea Loto 6/49 din 25 octombrie 2026, fondul de câștiguri al categoriei I a fost suplimentat cu 500.000 de lei, după ce la tragerea precedentă s-a câștigat premiul de categoria I.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,51 milioane de lei (echivalentul a peste 283.000 de euro). La Joker, reportul la categoria I depășește 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a este de peste 289.700 de lei. Pentru Loto 5/40, la categoria a II-a, reportul depășește 39.300 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 518.700 de lei (peste 96.900 de euro).

La tragerea Loto 6/49 din 22 octombrie 2026, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat și a avut o valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro, cu 3 variante simple, la un preț total de 24,50 lei. Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Tot la tragerea din 22 octombrie 2026, la Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria I în valoare de 289.656 de lei, biletul fiind jucat pe platforma joc-loto.loto.ro.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre reportul de peste 3 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 12 milioane de euro la Joker la tragerile din 19 aprilie 2026.

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