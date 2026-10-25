Pe scurt: Primăria Rășinari a cerut vineri, 23 octombrie, Autorității Naționale pentru Resurse Minerale să retragă proiectul de hotărâre de Guvern care înscrie zăcământul de la Valea Dobra în inventarul bunurilor statului. Comuna cere documentele care au stat la baza proiectului, o dezbatere publică și consultarea localnicilor. Rășinărenii votează pe 8 noiembrie, la referendum, dacă acceptă exploatarea minieră.

Primăria Rășinari a cerut retragerea proiectului de hotărâre de Guvern prin care zăcământul de magneziu de la Valea Dobra ar fi înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și dat în administrare. Adresa a fost trimisă vineri, 23 octombrie, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), care a inițiat proiectul. Primăria a anunțat demersul sâmbătă dimineață, pe pagina de Facebook a comunei.

Ce cere Primăria Rășinari

Administrația locală a solicitat „retragerea proiectului în forma actuală” și reanalizarea lui. Motivele invocate sunt „necesitatea clarificării documentațiilor care au stat la baza elaborării sale, precum și a evaluării efectelor asupra comunității locale”.

Primăria a mai cerut ca documentele justificative să fie puse la dispoziție și să fie organizată o dezbatere publică. Comuna vrea și ca autoritățile locale și cetățenii să fie consultați efectiv înainte de orice decizie care privește Rășinariul.

„Orice decizie care privește comunitatea noastră trebuie să fie fundamentată pe informații clare”, transmite Primăria Rășinari.

Ce prevede proiectul de hotărâre

Proiectul a fost pus în consultare publică de ANRMPSG pe 15 octombrie. El privește zăcământul de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul de exploatare Valea Dobra, concesionat companiei Mineral Proiect Invest (MPI) pentru proiectul MPI Magnesium, potrivit România Curată.

Din documentele proiectului reiese că perimetrul are 9,152 kilometri pătrați, adică aproximativ 915 hectare. Corpul de rocă propriu-zis are circa 94 de hectare, din care peste 50 sunt vizibile la suprafață. Valoarea de inventar a zăcământului e de aproximativ 732 de milioane de lei, sumă care nu reprezintă valoarea comercială a resursei.

Până sâmbătă seara, ANRMPSG nu a anunțat public un răspuns la cererea Primăriei Rășinari.

Referendumul de pe 8 noiembrie

Cererea vine cu două săptămâni înainte de referendumul local din 8 noiembrie, când rășinărenii votează dacă acceptă exploatarea minieră. Pentru ca referendumul să fie validat, la vot trebuie să vină cel puțin 1.290 de alegători.

Compania a anunțat săptămâna aceasta că ia în calcul reducerea perimetrului de exploatare de la 915 la mai puțin de 100 de hectare. Tot săptămâna aceasta, conducerea MPI a spus că merge înainte cu proiectul indiferent de rezultatul referendumului.

Primăria a pus deasemenea Căminul Cultural la dispoziția susținătorilor și a opozanților proiectului, pentru întâlniri publice iar vineri, primarul Bogdan Bucur a anunțat că a primit amenințări și că a depus plângere la poliție.

Uzina de la Săliște, respinsă în septembrie

Proiectul MPI Magnesium prevede extracția minereului în Valea Dobra, la Rășinari, și procesarea lui într-o uzină la Săliște. La sfârșitul lui septembrie, Consiliul Local Săliște a respins cererea companiei de a concesiona terenul pentru uzină. Șeful MPI Magnesium a calificat sâmbătă decizia drept „o reacție de lașitate” a primarului din Săliște.

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