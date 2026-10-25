Pe scurt: Raluca Turcan cere măsuri clare și finanțate pentru siguranța elevilor, criticând reacția Guvernului Niculescu la violența din școli. Propunerile sale vizează consiliere, monitorizare și restricții online.

Raluca Turcan a criticat duminică, 25 octombrie 2026, reacția Guvernului Niculescu la valul de violențe din școli, acuzând lipsa unor măsuri concrete, termene clare, responsabili și bugete alocate. Într-o postare pe Facebook, Turcan a susținut că executivul se limitează la înființarea unor grupuri de lucru, fără a oferi soluții reale pentru siguranța elevilor, potrivit postării sale.

Turcan a subliniat că măsurile anunțate de guvern după incidentele violente din școli nu răspund nevoilor reale, deoarece nu precizează câți consilieri psihologici vor fi angajați, sursa finanțării sau responsabilitățile instituțiilor implicate. „Mai mulți consilieri psihologici, dar câți, de unde și din ce bani? Avem mare nevoie de mai mulți consilieri însă ești credibil când spui sursa de finanțare! Însă, nimeni nu spune nimic”, a scris Turcan.

Deputata a criticat și mecanismul de reacție rapidă propus de guvern, care implică patru ministere, dar nu stabilește niciun responsabil direct. „Un mecanism de reacție rapidă cu patru ministere. Adică patru ministere și niciun responsabil…”, a punctat Turcan.

În opinia sa, lipsesc complet măsuri deja propuse în Parlament de mai mulți parlamentari, printre care consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamentale, monitorizare audio-video în școli, interzicerea telefoanelor pe toată durata cursurilor și protecția copiilor sub 18 ani față de conținutul nociv online. Turcan a menționat și propunerea de a interzice conturile pe rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani fără acordul părinților.

„Aceste proiecte poartă semnăturile unor parlamentari de la PNL, UDMR, USR și PSD. Dacă există voință, le putem adopta chiar de mâine. Copiii noștri nu au nevoie de încă un grup de lucru. Au nevoie să luăm odată măsuri concrete pentru protecția lor!”, a transmis Turcan.

Ora de Sibiu a scris, în 22 octombrie 2026, despre poziția critică a Ralucăi Turcan față de Guvernul Niculescu, într-un articol intitulat „Deputata de Sibiu Raluca Turcan atacă Guvernul Niculescu: îl acuză pe ministrul Manole de „autodenunț” și apără bilanțul lui Bolojan”.

Turcan a insistat că, în locul unor noi grupuri de lucru, este nevoie de măsuri legislative clare și aplicabile pentru a asigura siguranța copiilor în școli și pentru a combate violența școlară.

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