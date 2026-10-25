Pe scurt: Salariul minim brut rămâne 4.325 de lei la 1 ianuarie 2027, spune ministrul Muncii, Florin Manole. Discuția despre o majorare începe după datele INS.

Salariul minim brut pe economie nu se modifică la 1 ianuarie 2027 și rămâne la 4.325 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, citat de News.ro. O eventuală majorare va fi discutată abia după ce ministerul primește datele statistice necesare.

Manole a explicat că discuțiile despre noul nivel al salariului minim vor porni pe baza informațiilor transmise de Institutul Național de Statistică, introduse în formula de calcul prevăzută de lege, care ține cont de productivitate și de indicatorii macroeconomici.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare”, a declarat ministrul. După analiza datelor, subiectul va ajunge în Consiliul Național Tripartit, unde Guvernul, sindicatele și patronatele urmează să ia o decizie.

Ultima majorare, în iulie 2026

Salariul minim a crescut ultima dată la 1 iulie 2026, de la 4.050 la 4.325 de lei brut pe lună. Potrivit Guvernului, majorarea s-a aplicat pentru aproximativ 1,7 milioane de angajați din România.

Ministrul nu a spus deocamdată cu cât ar putea crește salariul minim și nici de la ce dată s-ar aplica o eventuală majorare.

Petre-Florin Manole, deputat PSD, a revenit la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale odată cu învestirea Guvernului Niculescu, pe 20 octombrie. Același portofoliu l-a mai deținut din iunie 2025 până în aprilie 2026, când a demisionat împreună cu ceilalți miniștri PSD.

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