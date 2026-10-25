Șelimbărul sparge gheața acasă: victorie în ultimul minut cu ASA Tg. Mureș / foto video

CSC 1599 Șelimbăr a reușit prima victorie din acest sezon pe teren propriu, 1-0 pe Municipal cu ASA Tg. Mureș. George Monea a marcat golul decisiv în prelungiri!

Înaintea meciului, s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului portar de la Inter, Florin Cotora.

Foto: Adrian David

Mureșenii sunt ceva mai periculoși în startul meciului dar prima șansă o au sibienii, în minutul 11, când juniorul Kielhorn trimite cu capul din 7 metri, puțin pe lâgă poartă.

Foto: Adrian David

O fază controversată se petrece în minutul 17, când Bucuroiu cade în careul oaspeților, Șelimbăr cere penalty, dar nu se acordă nimic.

Foto: Adrian David

Bucuroiu e aproape de gol în minutul 40, când șutul său lovește bara porții mureșenilor.

Foto: Adrian David

Portarul sibienilor, Măluțan are emoții în minutul 51, când șutul lui Fărăgău din 18 metri îl lovește în piept și ricoșează în lateral.

Foto: Adrian David

Apoi, Oroian trage peste poartă din lovitură liberă de la 20 de metri.

Foto: Adrian David

”Călăreții roșii” au căutat mai mult golul decisiv și Kielhorn a tras în plasa laterală din poziție bună, de la 15 metri.

Foto: Adrian David

Când nimeni nu mai spera, Șelimbărul a dat lovitura pe ”Municipal”, în cel de-al treilea minut de prelungiri, când George Monea a înscris cu capul, cu boltă, peste portar, după o centrare venită de la Oroian.

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▶ Vezi pagina acestui video: Șelimbărul sparge gheața acasă: victorie în ultimul minut cu ASA Tg. Mureș — VIDEO

”Călăreții roșii” se impun cu 1-0 și întrerup o serie de patru eșecuri consecutive.

Foto: Adrian David

Echipa șelimbăreană a reușit astfel primul succes pe teren propriu din acest sezon și își trece în cont trei puncte mari în lupta pentru evitarea retrogradării.

Cu 9 puncte din 11 jocuri, echipa pregătită de Ioan Luca a urcat pe locul 17 în clasament și respiră mai ușurată.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Giafer, Wiktorski, Natea, Mihart (Monea 65) – Al. Luca, Boboc – Oroian, Kielhorn, P. Petrescu (Cristea 75) – Bucuroiu (Cocoș 86). Antrenor: Ioan Luca

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