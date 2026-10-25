Șelimbărul sparge gheața acasă: victorie în ultimul minut cu ASA Tg. Mureș / foto video

CSC 1599 Șelimbăr a reușit prima victorie din acest sezon pe teren propriu, 1-0 pe Municipal cu ASA Tg. Mureș. George Monea a marcat golul decisiv în prelungiri!
Înaintea meciului, s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului portar de la Inter, Florin Cotora.
Mureșenii sunt ceva mai periculoși în startul meciului dar prima șansă o au sibienii, în minutul 11, când juniorul Kielhorn trimite cu capul din 7 metri, puțin pe lâgă poartă.
O fază controversată se petrece în minutul 17, când Bucuroiu cade în careul oaspeților, Șelimbăr cere penalty, dar nu se acordă nimic.
Bucuroiu e aproape de gol în minutul 40, când șutul său lovește bara porții mureșenilor.
Portarul sibienilor, Măluțan are emoții în minutul 51, când șutul lui Fărăgău din 18 metri îl lovește în piept și ricoșează în lateral.
Apoi, Oroian trage peste poartă din lovitură liberă de la 20 de metri.
”Călăreții roșii” au căutat mai mult golul decisiv și Kielhorn a tras în plasa laterală din poziție bună, de la 15 metri.
Când nimeni nu mai spera, Șelimbărul a dat lovitura pe ”Municipal”, în cel de-al treilea minut de prelungiri, când George Monea a înscris cu capul, cu boltă, peste portar, după o centrare venită de la Oroian.
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”Călăreții roșii” se impun cu 1-0 și întrerup o serie de patru eșecuri consecutive.
Echipa șelimbăreană a reușit astfel primul succes pe teren propriu din acest sezon și își trece în cont trei puncte mari în lupta pentru evitarea retrogradării.
Cu 9 puncte din 11 jocuri, echipa pregătită de Ioan Luca a urcat pe locul 17 în clasament și respiră mai ușurată.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Giafer, Wiktorski, Natea, Mihart (Monea 65) – Al. Luca, Boboc – Oroian, Kielhorn, P. Petrescu (Cristea 75) – Bucuroiu (Cocoș 86). Antrenor: Ioan Luca
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