Pe scurt: Raportul Poliției Locale Sibiu pe trimestrul al treilea din 2026: 4.484 de sancțiuni de 1.796.448 de lei, 218 mașini ridicate, 412 firme controlate și 11 șantiere din zone protejate sesizate penal.

Poliția Locală din Sibiu a aplicat 4.484 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.796.448 de lei, între 1 iulie și 30 septembrie, potrivit raportului pe trimestrul al treilea, aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 29 octombrie.

Raportul este o informare a primarului Astrid Cora Fodor către consilieri, la punctul 57 al ședinței, și nu un proiect de hotărâre supus votului. Serviciul avea la 30 septembrie 124 de angajați, dintre care 89 de polițiști locali.

Șoferii, în prim-plan

Pentru contravenții de circulație s-au dat 3.330 de sancțiuni, de 982.487 de lei, plus 4.713 puncte de penalizare. Cele mai multe, 1.026, au fost pentru ocuparea domeniului public cu vehicule, urmate de 992 pentru nerespectarea indicatorului „Oprirea interzisă” și 337 pentru oprirea pe trotuar. Alte 516 sancțiuni au fost pentru neplata tarifului de parcare, 43 pentru oprirea pe pistele de biciclete, 30 pentru parcarea pe locurile persoanelor cu handicap și 20 pentru nerespectarea regulilor de circulație cu trotinetele.

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Pentru comparație, în același trimestru din 2023, Poliția Locală raporta 2.706 sancțiuni pentru contravenții de circulație, de 846.015 lei. Față de acel raport, cifrele de acum sunt cu 23% mai mari la numărul de sancțiuni și cu 16% la valoare.

Echipajul de ridicări auto a avut 432 de intervenții. În 218 cazuri mașina a fost ridicată și dusă la depozit, în 138 a fost mutată pentru lucrări de utilitate publică, iar 29 de autovehicule abandonate au fost ridicate. Taxele încasate au fost de 168.580 de lei.

Firme, comerț stradal și cerșetorie

Compartimentul Control Comercial a verificat 412 societăți. La 68 s-a dispus suspendarea activității, iar pentru șapte, confiscarea veniturilor, în valoare de 10.252.872 de lei. Pentru lipsa sau nerespectarea acordului de funcționare și alte fapte au fost date 108 sancțiuni, de 59.700 de lei.

Pentru comerț stradal neautorizat au fost date 71 de sancțiuni, de 40.500 de lei, în zone precum strada Semaforului, strada Nicolae Bălcescu, bulevardul Mihai Viteazu, strada Nicolaus Olahus și aleea Mihai Eminescu. În opt cazuri au fost confiscate produse agroalimentare. Pentru cerșetorie sau îndemnul minorilor la așa ceva, polițiștii locali au aplicat 173 de sancțiuni, de 63.750 de lei, cele mai multe pe Nicolae Bălcescu, în Piața Unirii, pe Mitropoliei și în Piața Mare. În alte 66 de incidente privind ordinea și liniștea publică, amenzile au însumat 48.500 de lei.

Construcții, imobile și mediu

Disciplina în Construcții a făcut 350 de controale, dintre care 190 la șantiere. Pentru 11 șantiere din zona de protecție a monumentelor istorice au fost sesizate organele de cercetare penală, pentru încălcarea Legii 50/1991, iar alte 11 fapte contravenționale s-au soldat cu sancțiuni de 71.000 de lei. Proprietarii a 28 de imobile neîntreținute din Centrul Istoric au primit amenzi de 42.400 de lei. Controalele pe 48 de străzi au găsit 10 terenuri neîngrijite, ai căror proprietari au fost somați să le curețe.

Pentru depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri neautorizate de arbori și alte fapte de mediu s-au dat 21 de sancțiuni, de 137.800 de lei, iar pentru lipirea de afișe pe mobilierul stradal, nouă sancțiuni, de 31.100 de lei.

În școli, raportul notează prezența polițiștilor locali la șapte unități de învățământ și a unui agent în autobuzele școlare, precum și controale la comercianții din apropiere, pentru prevenirea vânzării către minori a tutunului, alcoolului și băuturilor energizante.

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