Pe scurt: Investiția pentru canalizația metropolitană de pe Bulevardul Victoriei va fi mai mică decât se estimase inițial. Consiliul Local Sibiu discută noul deviz la ședința din 29 octombrie.

Consiliul Local Sibiu are pe ordinea de zi a ședinței de joi, 29 octombrie 2026, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea cablajului metropolitan pe Bulevardul Victoriei, între străzile Avrig și Rennes. Potrivit documentației publicate pe site-ul instituției, valoarea totală a investiției scade de la 1.223.784,16 lei la 1.163.462,43 lei, cu TVA, fără modificări tehnice sau funcționale față de proiectul aprobat anterior.

Inițiativa aparține primarului Astrid Cora Fodor și va fi discutată la punctul 12 al ședinței ordinare, programată pentru ora 14:00. Actualizarea devizului general a fost necesară ca urmare a revizuirii cheltuielilor prevăzute la capitolul „Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț”.

Conform raportului de specialitate întocmit de Direcția Tehnică

Conform raportului de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Coordonare Lucrări de Investiții și Reparații, modificarea propusă are caracter exclusiv valoric. Structura tehnică a proiectului, indicatorii fizici și funcționali, precum și capacitățile propuse rămân neschimbate. Cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M) sunt menținute la 1.067.007,65 lei cu TVA.

Proiectul prevede instalarea unei canalizații metropolitane pe Bulevardul Victoriei, între străzile Avrig și Rennes, folosind țeavă corugată HDPE de diverse dimensiuni: 10.700 metri pentru magistrală, 1.520 metri pentru subtraversarea drumului și 1.150 metri pentru branșamente. De asemenea, sunt prevăzute 49 de camerete, șanțuri cu lățimi de 45 cm (2.600 m) și 30 cm (1.150 m), precum și subtraversări de drum pe o lungime totală de 380 metri.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri publice locale, iar documentația a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții, finanțele publice locale și normele tehnice pentru proiecte de utilitate publică. Zona afectată de lucrări se află în intravilanul municipiului Sibiu, conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 216/2026.

Consiliul Local Sibiu a aprobat anterior indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv prin HCL nr. 261/2026. Noua actualizare a valorii totale a investiției, propusă la faza Proiect Tehnic de execuție, va fi supusă votului consilierilor locali în ședința din 29 octombrie 2026. Detaliile complete ale proiectului pot fi consultate în documentația oficială publicată de Primăria Sibiu, potrivit documentului Consiliului Local Sibiu.

Comentarii