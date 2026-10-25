Pe scurt: Zeci de tineri, mulți minori, au fost reținuți la Barcelona după o noapte de violențe și jafuri. Imagini cu grupurile care atacau magazine au circulat pe rețelele sociale.

Un val de jafuri și distrugeri a avut loc la Barcelona în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie 2026, spre duminică, 25 octombrie 2026, când 128 de persoane au fost arestate de poliția catalană, potrivit Știrile Pro TV. Dintre cei reținuți, 73 sunt minori, iar acțiunile lor au vizat vandalizarea proprietății publice și jafuri în magazine din centrul orașului.

Silvia Cata, șefa poliției autonome Mossos d’Esquadra, a declarat pentru platforma de știri 3CatInfo că „în prezent, redactăm procesele verbale care vor fi trimise parchetului pentru minori și, separat, instanței competente pentru adulți”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sute de persoane arestate la Barcelona după jafuri și distrugeri. Mai mulți polițiști răniți în timpul intervenției — VIDEO

Imagini video care au circulat pe rețelele de socializare arată grupuri de tineri, mulți îmbrăcați complet în negru, alergând pe străzile Barcelonei și atacând magazine, după ce s-au adunat într-o piață mare din centrul orașului pentru o demonstrație neautorizată. Potrivit poliției, doar doi dintre cei arestați aveau antecedente penale.

În timpul intervenției, 14 ofițeri ai Mossos d’Esquadra și un membru al Guardia Urbana au fost răniți. „Este vorba de violență gratuită”, a declarat Silvia Cata, subliniind că departamentul său analizează acum profilurile celor arestați. Ea a precizat că aceștia erau „complet dezorganizați”, dar și-au coordonat acțiunile „pe rețelele de socializare”.

Acțiunile violente au urmat unui model observat recent și în alte țări europene. Aceste imagini vin la o săptămână după jafurile violente din Franța, din 17 octombrie 2026, când proteste marcate de incidente au avut loc pe teritoriul francez.

Poliția catalană continuă ancheta pentru a stabili motivațiile și modul de organizare al grupurilor implicate, iar dosarele pentru minori și adulți vor fi înaintate autorităților competente.

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