Toamna cu gust de copilărie la Sibiel: soiuri vechi de mere, plăcinte de casă și must stors pe loc la Târg, au atras sute de vizitatori / video foto

Miros de mere proaspăt culese, plăcinte făcute după rețetele bunicilor și must dulce, stors pe loc. La Sibiel, în inima Mărginimii Sibiului, toamna a adus laolaltă generații întregi, în jurul unor gusturi care trezesc amintiri. La cea de-a XIII-a ediție a târgului de mere și pere, duminica, 25 octombrie, localnicii au scos la vânzare bunătățile pregătite cu grijă în gospodării, iar turiștii au descoperit o lume în care tradițiile încă sunt păstrate cu sfințenie.

La Sibiel, toamna nu se măsoară doar în frunze ruginii și coșuri pline cu fructe, ci și în poveștile oamenilor care încă mai păstrează gustul copilăriei. Aici, în livezile satului, cresc și astăzi meri din soiuri vechi, unele cunoscute de peste două secole, ale căror fructe au ajuns cândva pe mesele străbunicilor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Toamna cu gust de copilărie la Sibiel: soiuri vechi de mere, plăcinte de casă și must stors pe loc la Târg, au atras sute de vizitatori — VIDEO

Pentru o zi, ulițele satului au prins viață, iar mesele gospodarilor s-au umplut cu mere parfumate, plăcinte rumenite, zacuscă, slănină și afumături. Turiștii au venit să guste din bunătățile locului, dar au descoperit și poveștile unor oameni care nu vor să lase tradițiile să dispară.

Merele bunicilor, o moștenire păstrată de peste 200 de ani

Pe mesele de la târg au fost așezate mere de toate formele și culorile. Unele mici și roșii, altele galbene sau verzui, dulci ori acrișoare. Nu toate sunt perfecte la înfățișare, dar fiecare soi are o poveste.

Sunt merele pe care bunicii le puneau în poduri și pivnițe pentru iarnă, cele din care gospodinele pregăteau plăcinte pentru copii și cele pe care oamenii le culegeau toamna, cu întreaga familie.

Pentru localnici, păstrarea acestor soiuri este o datorie față de cei care le-au îngrijit înaintea lor.

„Sunt merele cu care am crescut. Le aveau și părinții noștri, și bunicii. Îmi amintesc cum le culegeam toamna și le puneam la păstrare pentru iarnă. Când mâncai un măr din acesta, avea un parfum pe care nu-l uiți niciodată. Acum încercăm să le păstrăm pentru copiii și nepoții noștri. Ar fi păcat să dispară, pentru că odată cu ele s-ar pierde și o parte din copilăria noastră”, povestește unul dintre gospodarii din Sibiel.

Plăcinte ca în copilărie și bunătăți pregătite după rețetele bunicilor

La câțiva pași de mesele cu fructe, mirosul plăcintelor proaspete îi îmbia pe vizitatori. Gospodinele din Sibiel au pregătit deserturi cu mere, brânză și fructe de sezon, după rețete învățate de la mame și bunici.

Pe mese au fost așezate și borcane cu zacuscă, slănină și afumături din carne de porc și de oaie. Fiecare preparat purta cu el câte puțin din priceperea oamenilor din Mărginimea Sibiului.

Pentru femeile care au pregătit bunătățile, târgul a fost și un prilej de a readuce la viață amintiri dragi.

„Așa făcea și mama, așa făcea și bunica. Nu aveam atunci toate bunătățile care sunt acum în magazine, dar aveam mere din grădină și făină în casă. Când se coceau plăcintele, mirosea în toată gospodăria. Ne strângeam copiii în jurul mesei și așteptam să primim câte o bucată caldă. Acum le facem și noi la fel și ne bucurăm când oamenii ne spun că le amintesc de bunicii lor”, povestește o gospodină.

Turiștii au redescoperit gusturile de altădată

Vizitatorii au trecut de la o masă la alta, gustând din preparatele pregătite de localnici. Unii au ales să mănânce pe loc, în timp ce alții au plecat cu sacoșele pline, pentru a duce și celor dragi câte ceva din bunătățile Sibielului.

Pentru mulți, aromele au adus înapoi amintirea vacanțelor petrecute la țară.

„Parcă m-am întors în copilărie. Bunica ne făcea plăcinte cu mere, iar noi abia așteptam să le scoată din cuptor. Aici regăsești gustul acela pe care nu prea îl mai întâlnești. Am cumpărat și pentru acasă, să guste și copiii. Mi-aș dori să cunoască și ei lucrurile simple și frumoase cu care am crescut noi”, spune una dintre vizitatoare.

Mustul de mere, stors pe loc, a fost una dintre atracțiile târgului

Nu doar plăcintele au atras pofticioșii. Mustul proaspăt de mere a fost la mare căutare, mai ales că vizitatorii au avut ocazia să vadă cum este pregătit.

Fructele au fost presate chiar în fața oamenilor, iar sucul dulce și parfumat a ajuns direct în pahare.

Alături de must, gospodarii au adus și siropuri pregătite în casă, din fructele recoltate în sezon.

„Merele sunt din grădinile noastre. Le punem la presă și sucul curge direct în pahar. Nu trebuie să-i adaugi nimic, pentru că fructele au dulceața lor. Așa beam și noi când eram mici. Este un gust simplu, dar tare bun, pe care vrem să-l cunoască și cei care vin la noi în sat”, spune un producător local.

Bunicile fac plăcinte, tinerii vin cu rulouri cu scorțișoară

La Sibiel, tradiția nu a rămas doar în mâinile celor în vârstă. Tinerii satului au venit cu propriile idei și au demonstrat că pasiunea pentru gătit poate lega generațiile.

Alături de plăcintele cu mere, pregătite după rețetele bunicilor, au apărut și rulourile pufoase cu scorțișoară, cunoscute sub numele de cinnamon rolls.

Pentru tineri, participarea la târg a fost o modalitate de a aduce ceva nou, fără să uite de tradițiile locului.

„Noi am crescut cu plăcintele bunicilor și ne plac la fel de mult și acum. Dar am vrut să facem și ceva diferit, care să atragă tinerii. Am pregătit rulouri cu scorțișoară și ne-am bucurat că oamenii au fost curioși să le guste. Cred că este important să păstrăm tradițiile, dar și să venim cu idei noi, ca să le ducem mai departe”, spune unul dintre tinerii participanți.

O tradiție care nu trebuie să dispară odată cu bătrânii satului

Dincolo de mesele încărcate cu bunătăți și de atmosfera de sărbătoare, târgul de la Sibiel are o misiune mult mai importantă: salvarea soiurilor vechi de mere și pere, care au făcut parte din viața oamenilor din Mărginimea Sibiului timp de generații.

Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, evenimentul încearcă să le amintească celor tineri cât de prețioasă este moștenirea lăsată de înaintași.

„Ne dorim ca aceste soiuri să nu se piardă. Sunt pomi pe care i-au îngrijit bunicii și străbunicii noștri. Fiecare măr are în spate o poveste, o familie și o tradiție. Dacă nu avem grijă de ele acum, copiii noștri s-ar putea să le mai cunoască doar din fotografii și din povești. Tocmai de aceea organizăm acest târg, pentru ca oamenii să le descopere și să înțeleagă cât de important este să le păstrăm”, explică unul dintre organizatori.

La sfârșitul zilei, turiștii au plecat cu fructe, plăcinte și produse tradiționale, dar și cu amintirea unui sat în care toamna încă are parfumul merelor culese din grădina bunicii.

Iar pentru oamenii din Sibiel, fiecare pom bătrân care continuă să rodească înseamnă încă o poveste salvată de la uitare.

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