Antrenorul principal de la CSC Șelimbăr, Ioan Luca, antrenorul de portari George Păun și maseurul Rares Szabo au fost eliminați în finalul jocului de pe ”Municipal”, 1-0 cu ASA Tg. Mureș.

Staff-ul tehnic al lui CSC 1599 Șelimbăr a suferit pe parcursul jocului disputat duminică, pe ”Municipal”, contra lui ASA Tg. Mureș. În două rânduri, ”călăreții roșii” au cerut penalty, dar centralul Raul-Sebastian Bădărău (Hunedoara) a lăsat jocul să continue.

Tensiunea finalului de meci a adus trei cartonașe roșii pe banca Șelimbărului: antrenorul Ioan Luca, antrenorul de portari George Păun și maseurul Rareș Szabo.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Trei oficiali de la CSC Șelimbăr, eliminați la finalul meciului cu Tg. Mureș: ”Mi s-a părut un arbitru mai arogant” — VIDEO

”La intensitatea jocului, probabil că mi s-au părut anumite decizii care am crezut noi că nu sunt conforme cu realitatea. Am luat un galben pe niște proteste, roșu direct l-am luat când am dat ușor în minge, când ieșise afară. George Păun a fost și el eliminat, iar la finalul jocului am mai luat roșu și maseurul nostru, Rareș Szabo. Plus că la pauză am vrut să discut puțin cu el, mi-a spus că au și ei pauză, nici n-a vrut să stea la discuții până s-a părut un pic mai arogant și un pic mai dificil. Mi s-a părut că au fost două situații în care Bucuroiu a avut prim-planul și nu avea niciun motiv să cadă, dacă nu era faultat de adversar” a spus antrenorul șelimbărenilor, Ioan Luca.

Șelimbărul se mulțumea și cu o remiză, dar a avut șansă pe final și a dat lovitura în prelungirile jocului cu mureșenii. ”Pe final, sincer, am văzut minutul 80, ne mulțumeam și cu un egal, cu toate că pe final am avut câteva acțiuni acolo în zone laterale și am sperat până la final. Cred că ne mulțumeam dacă mișcam un pic clasamentul și cu un rezultat de egalitate. Golul a venit cum nu se putea mai bine. Chiar povesteam când eram pe bancă acolo și discutam între noi. La început ni s-a părut cele 2 minute dictate de arbitru, că sunt foarte puține și în momentul după ce a arătat prelungirile, le-am spus colegilor că o să marcăm și arbitrilor și o să le pară rău” a mai spus antrenorul ”călăreților roșii”.

”Am încercat să ridicăm moralul echipei”

Ioan Luca spune că a încercat și a reușit să ridice moralul echipei, afectat de rezultatul de la Chiajna.

”Am știut că ne așteaptă un meci greu, ASA e o echipă puternică la nivelul Ligii 2, noi veneam și după un rezultat foarte slab la Chiajna și moralul băieților era la un nivel foarte scăzut. Toată săptămâna am avut discuții colective și individuale cu ei, să le ridicăm moralul, să le dăm încredere, le-am spus că au valoare, au calitate, totul este de mental, de suflet, de inimă, să dea tot ce au mai bun, pentru că o să vină și rezultate favorabile. Am avut câteva situații, zic eu, bune au avut și ei în prima repriză două ocazii mari, dar până la urmă soarta a fost cu noi și am reușit să câștigăm.”

Cum Ioan Luca va primi minim două etape de suspendare, secundul Bogdan Vișa va fi principal la jocurile oficiale în etapale următoare.

Comentarii