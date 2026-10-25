Cum îți dai seama că un berbec e bun? „Ca să vezi dacă e bun, te uiți în altă parte, nu la dinți”, a răspuns Pătru, păstor de-o viață din Loman, iar sala a râs. Replica a venit joi seara, 22 octombrie, la DocTalk-ul „Cine ține muntele viu?” de la Astra Film Festival, după proiecția documentarului „Calea laptelui”.

Pe scenă a urcat familia din film: Pătru, soția lui, Maria, și fiul cel mare, Petrică. Moderator a fost jurnalistul Vitalie Cojocari, din Republica Moldova. A vorbit și regizorul Dumitru Budrala, directorul festivalului, care a filmat familia timp de 15 ani.

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▶ Vezi pagina acestui video: Umorul ciobanilor, la Astra Film: cum alegi berbecul, ce faci cu ursul și ce e „sângele Domnului” — VIDEO

Video: Astra Film Festival (transmisiunea DocTalk), montaj Ora de Sibiu

Berbecul nu se alege la dinți

Cojocari a vrut să afle cum recunoaște Pătru berbecul bun, pentru că în film păstorii îl caută la dinți. Pătru a început cu „La tinerețe, la vârstă…”. Apoi moderatorul a întrebat dacă berbecul trebuie să aibă toți dinții, iar Pătru a dat replica de la început.

Ursul și zbieretele

Întrebat ce face când se întâlnește cu ursul, Pătru n-a dat un sfat al lui. A povestit ce-a zis „un băiat de la noi”: „Zbier, zbier, zbier, și dacă nu pleacă el, plec eu.” Sala a aplaudat.

Lâna contra Decathlon

Moderatorul l-a întrebat de ce nu se îmbracă „de la Decathlon”, în loc de hainele tradiționale, mițoase, din lână. Despre hainele de lână, Pătru a spus: „Da, cu mult. Cu mult mai bune.” A adăugat că „nu-i place la urs de noi, nici la lup”, dacă hainele sunt de la oraș. Și a încheiat: „De-aia au venit la oraș.”

Sângele Domnului

Au fost filmările grele pentru familie? Pătru a spus că a fost „mai greu pentru domnul Budrala cu noi decât la noi cu dumnealui”. De ce? „Aducea sângele Domnului.” Budrala a lămurit: „Sângele Domnului, să traduc, era un vin roșu foarte bun.” La final, regizorul a invitat sala să guste „sângele Domnului” la recepție.

Clopul face parte din cioban

Pe Petrică l-a întrebat moderatorul cum se ține clopul, pălăria de cioban, atât de bine pe cap. „Se ține de cap și el, că face parte din cioban”, a venit răspunsul.

Replici din film, nu din sală

Cojocari a recitit trei replici ale lui Pătru din film: „Lupul ne-a făcut o vizită oficială, nu ne-a luat nimic”, „A mâncat ca la Paști” și „Ursul se uită pe listă să te vadă pe traseu”. Sunt spuse în film, nu în sală. Moderatorul i-a zis că ar putea face stand-up comedy. Avea și el o poveste: fusese cioban de mic, în Republica Moldova, cu vreo 20 de oi, și a mărturisit că „nu mi-a plăcut”.

Ce arată filmul de fapt

Glumele nu schimbă ce se vede pe ecran. Transhumanța mare, cea de odinioară, până în Crimeea sau Salonic, „e moartă”, spune Budrala. Azi turmele urcă și coboară de la munte în una–două săptămâni, iar Petrică mai face drumul doar trei zile, în județ. Fetele lui mulg de la opt ani. În film, a amintit moderatorul, Pătru spune că pe munte s-a simțit liber chiar și pe vremea lui Ceaușescu. Râsul din sală ține de viața asta, nu o anulează. Păstorii au fost în atenție și în septembrie, la protestul oierilor din Capitală.

„Calea laptelui” face parte din secțiunea „Muntele viu”, într-un an pe care ONU l-a declarat Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor. „Calea laptelui” rulează duminică, 25 octombrie, de la ora 18:00, la Astra Film Cinema din Sibiu, în ultima seară a festivalului.

Dezbaterea poate fi urmărită integral mai jos.

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