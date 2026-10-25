Ziua Armatei României este sărbătorită duminică, 25 octombrie, iar cu această ocazie comandantul Garnizoanei Sibiu a transmis un mesaj de apreciere pentru militarii și personalul civil, dar și pentru familiile acestora, veteranii de război și militarii în rezervă și în retragere.

Data de 25 octombrie are o semnificație aparte în istoria României. Evenimentele din 1944, când Armata Română a contribuit la eliberarea teritoriului național, au rămas un simbol al curajului, sacrificiului și devotamentului față de țară. În memoria acestor momente, ziua de 25 octombrie a fost consacrată drept Ziua Armatei României.

Cu acest prilej, comandantul Garnizoanei Sibiu a evidențiat tradiția militară îndelungată a orașului și rolul instituțiilor militare sibiene în formarea noilor generații de ofițeri, subofițeri și maiștri militari, precum și în îndeplinirea misiunilor specifice.

Comandantul Garnizoanei Sibiu, mesaj de apreciere pentru militari

În mesajul transmis cu ocazia acestei sărbători, comandantul Garnizoanei Sibiu și-a exprimat respectul față de militarii și personalul civil care își îndeplinesc atribuțiile cu seriozitate și profesionalism.

Acesta a subliniat eforturile depuse în procesul de instruire, pregătirea pentru misiuni și responsabilitățile asumate de fiecare membru al structurilor militare, indiferent de grad sau funcție.

Un gând aparte a fost adresat familiilor militarilor, care îi sprijină în perioadele de pregătire intensă și în timpul misiunilor desfășurate departe de casă. Răbdarea, înțelegerea și susținerea celor dragi reprezintă un sprijin important pentru cei care poartă uniforma militară.

Veteranii de război și comunitatea sibiană, omagiați de Ziua Armatei

Comandantul Garnizoanei Sibiu a transmis, de asemenea, un mesaj de recunoștință veteranilor de război, precum și militarilor în rezervă și în retragere, pentru contribuția lor la formarea generațiilor de militari și la păstrarea tradițiilor Armatei României.

Totodată, comunitatea sibiană a fost apreciată pentru respectul, încrederea și sprijinul acordat instituțiilor militare din oraș.

Ziua Armatei României reprezintă un moment de recunoaștere a sacrificiului celor care au servit țara, dar și o ocazie de a evidenția rolul militarilor activi, al personalului civil și al familiilor acestora în susținerea activității structurilor militare.

La Sibiu, tradiția militară continuă să fie o parte importantă a identității orașului, prin activitatea unităților și instituțiilor militare și prin legătura acestora cu comunitatea locală.

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