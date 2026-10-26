Pe scurt: Cu peste 400 de apariții în filmografie, Eric Bauza a dat voce multor personaje Looney Tunes. Actorul lucra la două proiecte de animație și vorbea despre Mel Blanc ca despre modelul său.

Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit la vârsta de 46 de ani, a anunțat familia sa luni, 26 octombrie 2026. Actorul canadian de dublaj, laureat cu trei premii Emmy, a murit duminică, 25 octombrie 2026, potrivit Mediafax.

Familia a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al actorului, precizând că acesta a murit subit, fără să ofere inițial alte detalii. Potrivit publicației Variety, care citează datele medicului legist din comitatul Los Angeles, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă.

„Eric Bauza a fost un talent vocal unic, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume”, a declarat Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, într-un mesaj citat de Deadline.

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„În cei 15 ani petrecuți la Warner Bros. Animation, a fost vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, printre nenumărate alte personaje. A urmat pașii unor giganți precum Mel Blanc”, a adăugat Dungey, referindu-se la actorul care a definit vocile originale ale multor personaje clasice de animație.

Eric Bauza a trecut de la designul de personaje la o carieră cu peste 400 de apariții

Născut la 7 decembrie 1979, în Scarborough, Toronto, Eric Bauza și-a început cariera în industria animației ca designer de personaje. Ulterior, a devenit unul dintre cei mai solicitați actori de dublaj din America de Nord.

Pe lângă Bugs Bunny și Daffy Duck, a interpretat personaje precum Porky Pig, Tweety, Marvin Marțianul, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Pepé Le Pew și Road Runner. A contribuit la producțiile „Looney Tunes Cartoons”, „Space Jam: A New Legacy” și „Coyote vs. Acme”, film lansat în 2026.

Activitatea sa a inclus și producții din afara universului Looney Tunes. Vocea lui poate fi auzită în „Avatar: The Last Airbender”, „Puss in Boots”, „Teenage Mutant Ninja Turtles”, „Teen Titans Go!”, „Muppet Babies” și „The Super Mario Bros. Movie”. Filmografia actorului cuprinde peste 400 de apariții.

Bauza a câștigat trei premii Emmy pentru interpretările vocale din „Looney Tunes Cartoons”, „Bugs Bunny Builders” și „Teen Titans Go!”. De-a lungul carierei, a primit și mai multe nominalizări la premiile Emmy pentru activitatea sa în televiziune.

Mel Blanc a fost modelul său pentru vocile personajelor Looney Tunes

Interpretarea personajelor Bugs Bunny și Daffy Duck a reprezentat una dintre cele mai importante responsabilități artistice ale carierei sale. Vocile acestora au fost consacrate de Mel Blanc, unul dintre cei mai cunoscuți actori de dublaj din istoria animației.

Bauza a vorbit în repetate rânduri despre influența lui Blanc asupra muncii sale, descriindu-l drept modelul de la care a pornit în construirea vocilor personajelor. Într-un interviu acordat CBS Los Angeles în august 2026, actorul explica faptul că personajele Looney Tunes sunt personalități familiare publicului de aproape 90 de ani și le compara cu membrii unei familii.

La momentul morții, actorul lucra la proiectele de animație „Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, în care urma să interpreteze vocea lui Daffy Duck, și „The Dragon Masters”.

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