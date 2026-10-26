Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva

Un tânăr artist sibian din Șeica Mare a fost premiat în acest weekend la festivalul-concurs „Stelele Cetății” de la Deva. Ovidiu Alexandru Stan, în vârstă de 23 de ani, a câștigat mențiunea la cea de-a 43-a ediție a competiției.

La competiția din acest an au participat 18 finaliști din toată țara. Sibianul a interpretat pe scena festivalului melodiile „Și va mai trece o noapte” și „Puttin’ on the Ritz”, iar prestația sa i-a adus trofeul și diploma de mențiune.

Ovidiu Alexandru Stan se pregătește sub îndrumarea profesoarei Rodica Popa Comăniciu.

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Din juriul festivalului au făcut parte muzicienii Viorel Gavrilă și Nicolae Caragia.

Festivalul-concurs național de muzică pop „Stelele Cetății”, ajuns anul acesta la a 43-a ediție, este organizat de Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

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