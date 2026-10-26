Ovidiu Alexandru Stan cu trofeul și diploma de mențiune la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva
Ovidiu Alexandru Stan, premiat cu mențiune la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva

Un tânăr artist sibian din Șeica Mare a fost premiat în acest weekend la festivalul-concurs „Stelele Cetății” de la Deva. Ovidiu Alexandru Stan, în vârstă de 23 de ani, a câștigat mențiunea la cea de-a 43-a ediție a competiției.

La competiția din acest an au participat 18 finaliști din toată țara. Sibianul a interpretat pe scena festivalului melodiile „Și va mai trece o noapte” și „Puttin’ on the Ritz”, iar prestația sa i-a adus trofeul și diploma de mențiune.

Ovidiu Alexandru Stan se pregătește sub îndrumarea profesoarei Rodica Popa Comăniciu.

Din juriul festivalului au făcut parte muzicienii Viorel Gavrilă și Nicolae Caragia.

Festivalul-concurs național de muzică pop „Stelele Cetății”, ajuns anul acesta la a 43-a ediție, este organizat de Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva
Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva
Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva
Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva
Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva
Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva

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