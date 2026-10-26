Un autobuz de linie a căzut duminică după-amiază într-o râpă de aproximativ 20 de metri, pe un drum de munte de lângă localitatea Fogars de Montclús, în provincia Barcelona. Echipajele medicale au acordat îngrijiri la 83 de persoane, iar mai multe sunt în stare gravă, potrivit autorităților din Catalonia.

Alerta a fost dată la ora 16:43 (17:43, ora României), au anunțat pompierii catalani. Autobuzul a ieșit de pe drumul BV-5114, la kilometrul 18,4, pe porțiunea dintre Fogars de Montclús și Arbúcies, și s-a oprit printre copaci, pe panta de sub șosea.

Potrivit agenției Europa Press și publicației catalane Ara, autobuzul s-a ciocnit cu un autoturism înainte să cadă în râpă. Cauza accidentului nu a fost stabilită oficial, iar poliția catalană, Mossos d’Esquadra, a deschis o anchetă.

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Locul accidentului văzut de sus: autobuzul a ajuns printre copaci, sub drum. Foto: Bombers de la Generalitat de Catalunya

Bilanțurile anunțate duminică seara diferă în privința celor aflați în stare gravă. Consiliera pentru Sănătate a guvernului catalan, Olga Pané, a vorbit despre 83 de răniți: șapte în stare gravă, 18 cu răni mai puțin grave și 58 cu răni ușoare. Un bilanț al Serviciului de Urgențe Medicale (SEM), citat de Europa Press, indica patru persoane în stare gravă.

Răniții grav au fost transportați la spitalele din Granollers, Vall d’Hebron (Barcelona) și Josep Trueta (Girona). Olga Pané a spus că autoritățile nu exclud existența unor victime decedate, potrivit publicației Crónica Global, iar un bilanț definitiv era așteptat în orele următoare.

Autobuzul circula pe o linie a companiei Sagalés care leagă Fogars de Montclús de Santa Fe del Montseny, în interiorul Parcului Natural Montseny. Publicația Ara scrie că la bord se aflau 80 de pasageri. Autoritățile nu au comunicat deocamdată naționalitatea acestora, așa că nu există informații despre eventuali români implicați.

Salvare cu elicopterul, pe un drum șerpuit

Pompierii au trimis la fața locului 30 de echipaje, dintre care două aeriene. „Am urcat pe jos și cu elicopterul oamenii care rămăseseră pe pantă”, au scris pompierii catalani pe rețeaua X, unde au publicat și imagini de la intervenție.

Mulți pasageri au reușit să iasă singuri din autobuz și să urce panta până la drum. Alții au rămas blocați și au fost scoși de salvatori. SEM a mobilizat 23 de ambulanțe, două elicoptere medicalizate și echipe de sprijin psihologic.

Protecția Civilă a Cataloniei a activat planul de urgență PROCICAT, iar drumul a fost închis în ambele sensuri. Crucea Roșie a amenajat un centru de primire pentru pasagerii nevătămați în localitatea Sant Celoni.

Accidentul vine la câteva luni după ce doi români au fost răniți în accidentul feroviar din Spania din ianuarie, în care aproape 40 de oameni au murit. În trecut, și în apropiere de Barcelona a avut loc un accident de autocar cu turiști străini, soldat cu 24 de răniți.

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