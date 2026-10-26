Pe scurt: Lipsa banilor a fost descoperită când se pregătea restituirea lor, după clasarea cazului. Camera în care era păstrat sacul nu are supraveghere video, dar culoarul de acces este monitorizat.

O sumă de aproape 700.000 de euro, reținută de lucrătorii vamali și depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, a dispărut.

Potrivit Autorității Vamale Române (AVR), instituția a sesizat poliția și a declanșat un control intern.

Banii fuseseră reținuți la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai. Reținerea sumei a avut loc în cadrul unei acțiuni de control vamal.

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Ulterior, banii au fost depozitați în spațiul destinat păstrării bunurilor reținute, în așteptarea clarificării situației juridice. La momentul reținerii, persoanele responsabile aveau obligația să respecte mai multe proceduri, între care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor.

Dispariția a fost constatată în timpul demersurilor pentru restituirea sumei. Acestea au fost începute după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul pentru care fuseseră reținuți banii.

La verificarea sacului în care era păstrată suma, s-a constatat că în interior se mai aflau doar o bancnotă și coli de hârtie.

Camera de depozitare nu este prevăzută cu un sistem de supraveghere video. În schimb, culoarul care permite accesul la acest spațiu este monitorizat.

Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care a dispărut suma. În paralel, controlul intern al AVR urmărește respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv.

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