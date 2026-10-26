Pe scurt:
Accesul din cinci străzi laterale va fi blocat în prima noapte, iar lucrările vor continua spre Hornbach în următoarele patru nopți, în funcție de vreme.
Calea Șurii Mari se închide circulației pe tronsoane pentru turnarea ultimului strat de asfalt, a anunțat Primăria Municipiului Sibiu. Prima etapă începe marți, 27 octombrie 2026, la ora 19.00, iar restricția va fi valabilă până miercuri, 28 octombrie 2026, la ora 06.00.
Prima închidere include viaductul Gara Mică și blochează accesul din cinci străzi
Tronsonul închis în prima noapte este cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Rusciorului, inclusiv viaductul Gara Mică, și sensul giratoriu de la intersecția cu străzile Drumul Ocnei și Oborul de Vite.
În acest interval, va fi blocat accesul pe Calea Șurii Mari dinspre străzile Cerbului, Căprioarelor, Mărului, Părului și Vișinilor. Accesul pe străzile Drumul Ocnei și Oborul de Vite se va face dinspre Autostrada A1, pe Calea Șurii Mari.
Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre închiderea nocturnă a Căii Șurii Mari pentru asfaltare și devierea traficului spre Șura Mare și Mediaș pe A1.
Lucrările continuă patru nopți pe tronsonul spre Hornbach
În următoarele patru nopți, în funcție de condițiile meteo, se va lucra pe al doilea tronson, între intersecția cu strada Drumul Ocnei și sensul giratoriu de la Hornbach. Circulația va fi închisă pe această porțiune pe durata lucrărilor.
În această etapă, va fi permis accesul peste viaductul Gara Mică până la giratoriul cu strada Drumul Ocnei. Străzile Drumul Ocnei și Oborul de Vite vor rămâne deschise circulației, iar accesul pe Calea Șurii Mari dinspre Cerbului, Căprioarelor, Mărului, Părului și Vișinilor va fi deblocat.
Șoferii sunt rugați să urmărească atent panourile informative și indicatoarele de orientare și, pe cât posibil, să își planifice rute ocolitoare.
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