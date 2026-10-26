Pe scurt:
Procurorii ceruseră încă 30 de zile de arest în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Georgescu rămâne în Arestul Central până la decizia Curții de Apel București.
Tribunalul București a decis luni, 26 octombrie 2026, înlocuirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu control judiciar pentru 60 de zile, după ce a respins ca neîntemeiată cererea procurorilor de prelungire a arestului, potrivit Mediafax.
Decizia a fost luată în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru presupusa implicare într-o înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT solicitaseră prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile.
Ora de Sibiu a relatat în octombrie 2026 despre o altă hotărâre privind măsura preventivă: Curtea de Apel a admis contestația DIICOT, iar Călin Georgescu a rămas în arest preventiv.
Hotărârea Tribunalului București din 26 octombrie poate fi contestată de DIICOT în termen de 48 de ore, situație în care măsura preventivă poate fi reevaluată de instanța superioară. Până la decizia Curții de Apel București, Georgescu rămâne în Arestul Central.
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