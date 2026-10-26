Cartierele din Sibiu care ar fi evacuate dacă s-ar rupe barajul de la Gura Râului: peste 50.000 de oameni în zona de risc

Turnișor, Ștrand, Gușterița, Terezian, Lazaret și zona Pieței Cibin apar într-un document oficial care stabilește localitățile și zonele pentru care sunt prevăzute măsuri de evacuare preventivă în scenariul extrem al ruperii barajului Gura Râului. Pentru municipiul Sibiu, tabelul indică 51.000 de persoane.

Este vorba despre un plan pentru situații de urgență, nu despre un pericol actual: raportul tehnic arată că barajul se comportă normal și poate fi exploatat fără restricții.

Informațiile se regăsesc în raportul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, întocmit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie 2026. Documentul nu precizează anul de referință al populației din tabel, astfel că numărul de 51.000 nu trebuie interpretat ca o estimare actualizată pentru anul 2026.

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Ce cartiere și zone din Sibiu sunt trecute în document

Raportul explică și ce presupune sistemul de avertizare în cazul unei situații de urgență.

„Planul de acțiune în caz de accident la baraj prezintă căile de transmitere a deciziilor, tabelul localităţilor şi obiectivelor social – economice din aval de barajul Gura Râului ce pot fi afectate în cazul avarierii barajului, tabelele cu Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construcţiei hidrotehnice, pragurile critice şi modul de acţiune”, se precizează în documentul SGA Sibiu.

Pentru municipiul Sibiu, sunt enumerate cartierele Turnișor, Ștrand, Gușterița, Terezian și Lazaret, alături de zona Pieței Cibin. Sunt menționate și obiective economice sau instituții publice. Tabelul indică, pentru această poziție, o populație de 51.000 de persoane.

În dreptul municipiului sunt trecute drept locuri de dispersare versantul stâng al Cibinului, zona aeroportului, Dealul Gușteriței și orașul de sus. Aceste mențiuni provin din documentația tehnică și nu reprezintă recomandări actuale de deplasare. Într-o situație reală, eventualele măsuri de evacuare ar fi comunicate și coordonate de autorități.

Planul include și localitățile Gura Râului, Orlat și Cristian, precum și satele Bungard și Mohu. Pentru acestea sunt înscrise, în ordine, 2.200, 1.200, 4.300, 250 și 300 de persoane. Nici în cazul lor raportul nu precizează când au fost stabilite valorile respective.

Ce legătură are zona inundabilă Câmpșor

Riscul de inundații este discutat și în contextul dezvoltării unor terenuri din municipiul Sibiu. În martie 2026, consilierul local PSD Sebastian Forir a revenit cu propunerea de a realiza lucrări hidrotehnice în zona Câmpșor, dintre Turnișor și Ștrand, pentru ca terenurile să poată fi valorificate urbanistic după reducerea riscului de inundații.

Consilierul a vorbit despre o suprafață de aproximativ 1,4 milioane de metri pătrați și despre o investiție pe care o estima la 6,5 milioane de euro. În viziunea sa, primul pas ar trebui să fie realizarea lucrărilor de protecție, urmând ca dezvoltarea urbanistică să fie discutată ulterior.

„Primul pas este realizarea unor lucrări hidrotehnice prietenoase cu mediul, astfel încât zona să nu mai fie inundabilă”, declara Sebastian Forir, potrivit articolului publicat de Ora de Sibiu la 6 martie 2026.

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Este însă importantă o diferență: discuția despre terenurile inundabile din Câmpșor privește riscurile hidrologice și posibilitatea realizării unor lucrări de protecție pentru dezvoltarea zonei. Tabelul din raportul despre Gura Râului descrie, în schimb, un scenariu excepțional de evacuare în cazul ruperii barajului. Documentele nu stabilesc că o eventuală scoatere a Câmpșorului din categoria zonelor inundabile ar modifica automat și planul de evacuare în cazul unei avarii la baraj.

Cât de sigur este barajul Gura Râului

Construcția are o înălțime maximă de 73,5 metri și o lungime la coronament de 328 de metri. Barajul asigură alimentarea cu apă a municipiului Sibiu și a unor localități învecinate, contribuie la producerea energiei electrice și are rol în atenuarea viiturilor.

Raportul SGA Sibiu consemnează, pentru anul 2025, ușoare degradări ale betonului, eroziuni minore și mici surpări de mal în zona lacului de acumulare. Specialiștii arată însă că fisurile observate anterior nu au evoluat și că măsurătorile nu indică fenomene care să compromită siguranța lucrării.

„Analiza măsurătorilor la A.M.C-uri precum și observațiile vizuale realizate arată un comportament normal al structurii, în cadrul limitelor prognozate, fără fenomene evolutive care pot să compromită siguranța lucrării”, este concluzia documentului.

Aceste constatări au fost prezentate în detaliu de Ora de Sibiu într-un articol publicat luni, 26 octombrie 2026.

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Planul de evacuare nu înseamnă că există un pericol iminent

Documentul stabilește trei praguri de avertizare, în funcție de evoluția parametrilor monitorizați.

„Pragul de atenţie – când valorile unora dintre parametri se apropie sau depăşesc domeniul normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată.”

În schimb, potrivit raportului, „Pragul de pericol se atinge atunci cînd barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei”.

Aceste definiții descriu situațiile pentru care autoritățile trebuie să fie pregătite. Ele nu indică faptul că vreunul dintre praguri ar fi fost atins în prezent.

Barajul este monitorizat prin observații vizuale și aparatură de măsură și control, care urmărește deplasările structurii, infiltrațiile și alți parametri tehnici. Raportul descrie praguri de atenție, alertă și pericol și modul de transmitere a informațiilor către autoritățile responsabile în situații de urgență.

În noiembrie 2025, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu a respins public informațiile apărute despre o presupusă cedare a fundației, subliniind că barajul are o fundație ancorată în rocă stabilă și este supravegheat permanent.

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Concluzia raportului pregătit pentru Colegiul Prefectural este că barajul Gura Râului poate fi exploatat în continuare fără restricții, cu respectarea regulamentului de exploatare. Enumerarea cartierelor și localităților din tabel ține de planificarea preventivă pentru o situație extremă, nu de constatarea unui pericol actual pentru populație.

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