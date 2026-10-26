Pe scurt: Senatul a votat casca obligatorie pentru toți conducătorii de trotinete și biciclete electrice, indiferent de vârstă. Decizia finală aparține Camerei Deputaților.

Conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă. Senatul a adoptat luni, 26 octombrie, proiectul de lege, cu 98 de voturi pentru și o abținere, potrivit AGERPRES.

În prezent, casca este obligatorie doar pentru cei sub 16 ani care circulă pe partea carosabilă. Proiectul modifică articolul 70 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și extinde obligația la toți utilizatorii de trotinete și biciclete electrice. Casca trebuie să fie omologată și fixată corespunzător.

Pentru bicicletele obișnuite, regula rămâne cea de acum: casca este obligatorie pentru copiii sub 16 ani, atunci când merg pe carosabil.

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Legea nu este încă în vigoare. Senatul a fost primul for sesizat, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților.

Ce au spus senatorii

Inițiatorul, senatorul AUR Nicolae Vlahu, a argumentat că trotinetele și bicicletele electrice sunt folosite zilnic, iar utilizatorii lor sunt „direct expuși în cazul unei căderi sau coliziuni”. El a spus că riscul unui traumatism cranian nu dispare la împlinirea vârstei de 16 ani.

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a numit propunerea „necesară” și a spus că purtarea căștii poate reduce numărul și gravitatea traumatismelor în accidente.

Senatoarea Valentina-Mariana Aldea, care a inițiat un alt proiect, privind un curs de legislație rutieră pentru cei care folosesc trotinete electrice, a susținut și ea măsura. Casca, a spus ea, trebuie să fie „o regulă clară pentru fiecare utilizator, nu doar pentru copii”.

Ce ar însemna pentru Sibiu

Trotinetele electrice sunt folosite intens în Sibiu, atât cele personale, cât și cele închiriate prin aplicații. Primăria Sibiu a pregătit în primăvară un regulament local pentru trotinetele electrice, care le interzice pe trotuare, în parcuri și lângă școli.

Lipsa căștii la minori și mersul pe trotuar sunt și acum printre abaterile pentru care polițiștii dau amenzi: anul trecut, trotinetiștii din Sibiu au primit sute de sancțiuni. Dacă legea trece și de Camera Deputaților, obligația căștii se va aplica și adulților care merg cu trotineta prin oraș.

Regulile de bază pentru trotinetele electrice au fost stabilite în 2020, când Guvernul a reglementat prin ordonanță de urgență viteza maximă de 25 km/h și vârsta minimă de 14 ani.

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