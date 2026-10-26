Pe scurt: CCS Sibiu a fost premiată la nivel național pentru proiectele dedicate studenților, recunoscute pentru impactul lor în comunitatea universitară.

Casa de Cultură a Studenților Sibiu a fost desemnată câștigătoare a locului I la secțiunea „CCS Impact: Excelență în proiecte studențești” în cadrul Galei Tineretului din România 2026.

Evenimentul a avut loc la Alba Iulia, orașul desemnat Capitala Tineretului din România 2026, pe data de 24 octombrie, sub sloganul „Tinerii transformă România”, potrivit CCS Sibiu.

Gala Tineretului din România este organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România. Evenimentul beneficiază de sprijinul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia și al echipei Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026. Scopul galei este de a recunoaște, premia și promova proiectele și structurile care aduc un impact real în rândul tinerilor, subliniind rolul implicării civice și culturale în dezvoltarea comunităților.

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Secțiunea „CCS Impact

Secțiunea „CCS Impact: Excelență în proiecte studențești” este dedicată caselor de cultură ale studenților din întreaga țară. Această categorie premiază inițiativele cu cel mai mare ecou și randament în mediul universitar și în comunitatea locală. CCS Sibiu a obținut primul loc datorită proiectelor desfășurate între 1 septembrie 2025 și 15 septembrie 2026, care au demonstrat constanță și viziune în managementul cultural, adaptat la nevoile tinerilor.

Reprezentanții Casei de Cultură a Studenților Sibiu consideră această distincție o confirmare a eforturilor depuse și un stimulent pentru continuarea dezvoltării programelor dedicate studenților. Instituția își propune să ofere tinerilor un cadru pentru descoperirea și dezvoltarea talentului, colaborare, dobândirea de noi competențe și implicare activă în viața culturală și socială.

„Acest premiu reprezintă o confirmare a muncii de echipă, a pasiunii și a energiei pe care comunitatea academică și echipa noastră le investesc zi de zi în proiectele de la Sibiu. Faptul că recunoașterea vine la nivel național ne onorează și ne obligă să menținem ștacheta la fel de sus. Le mulțumim tuturor tinerilor care ne sunt alături, organizatorilor Galei și celor care cred în puterea transformatoare a culturii și educației non-formale”, a declarat Liliana Ppescu, directorul Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Prin această distincție, CCS Sibiu își reafirmă angajamentul de a rămâne un pol de excelență pentru tineretul sibian, oferind un spațiu deschis pentru dialog, creativitate și dezvoltare personală și profesională.

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