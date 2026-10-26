Ultima măsurătoare a colmatării lacului de acumulare Gura Râului menționată în raportul oficial pregătit pentru Colegiul Prefectural Sibiu datează din anul 2010. Informația apare într-un document actual despre exploatarea barajului, însă nu este însoțită de date despre cantitatea de aluviuni acumulată în lac, capacitatea de stocare pierdută sau eventuale măsurători mai recente.

Această lipsă de precizări ridică întrebări despre actualizarea informațiilor privind cuveta acumulării, fără să demonstreze că barajul ar fi nesigur.

Raportul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie 2026, conține atât descrierea modului de monitorizare a amenajării, cât și bilanțul urmăririi comportării barajului pentru anul 2025.

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Ce scrie exact în raport despre colmatare

În capitolul dedicat instalațiilor și aparaturii de măsurare, la punctul referitor la depunerile din lac, documentul consemnează:

„Colmatarea lacului este urmărită pe profile pe conturul lacului (ultima in anul 2010).”

Este singura referire explicită la anul ultimei măsurători pe profile pentru urmărirea colmatării identificată în document. Din această formulare nu se poate stabili dacă măsurarea a fost reluată ulterior prin alte metode, dacă există un studiu batimetric mai nou sau dacă mențiunea a rămas neactualizată într-o documentație tehnică. Raportul nu oferă răspunsuri la aceste întrebări.

Colmatarea reprezintă acumularea, în timp, a sedimentelor transportate de apă și depuse pe fundul lacului. În funcție de amploare, depunerile pot reduce volumul disponibil pentru stocarea apei și pot influența exploatarea unei acumulări. Faptul că acest fenomen există în mod natural nu arată însă cât de colmatat este lacul Gura Râului.

Nivelul apei este măsurat zilnic. Colmatarea presupune o verificare diferită

Documentul arată că alte elemente ale exploatării sunt urmărite sistematic.

„Debitele afluente în lac se măsoară zilnic”, precizează raportul, care mai arată că „Nivelul în lac se măsoară în paralel cu un traductor automat de nivel si la mire mal stâng”.

Sunt monitorizate și funcționarea organelor de descărcare, temperatura aerului și precipitațiile. Aceste măsurători sunt importante pentru operarea amenajării, dar nu echivalează, prin ele însele, cu determinarea cantității de sedimente depuse pe fundul lacului sau cu refacerea curbei sale de capacitate.

În partea referitoare la anul 2025, SGA Sibiu mai precizează că nivelul lacului a fost măsurat zilnic, iar debitele afluente au fost calculate din bilanțul celor doi afluenți, Râul Mare și Râul Mic. Raportul menționează și echipamente automate de achiziție a datelor, în cadrul sistemului WATMAN.

Prin urmare, mențiunea privind anul 2010 trebuie privită strict în legătură cu măsurătorile de colmatare pe profile, nu prezentată ca o întrerupere a tuturor verificărilor la baraj.

Ce ar trebui clarificat despre lacul de acumulare

Din document nu reies volumul actual al sedimentelor depuse, diferența față de capacitatea inițială de stocare și nici data unei eventuale actualizări a măsurătorilor batimetrice. De asemenea, nu este indicată o evaluare a efectului depunerilor asupra volumului util al lacului.

Pentru a stabili situația actuală ar fi necesare precizări din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu sau a Administrației Bazinale de Apă Olt: dacă au fost realizate măsurători după 2010, când s-a făcut ultima determinare a volumului de aluviuni și ce concluzii au rezultat. Aceste informații nu pot fi deduse din raportul consultat.

Raportul nu indică probleme privind siguranța structurii

Diferența dintre măsurarea colmatării lacului și supravegherea structurală a barajului este importantă. Raportul descrie separat verificări ale deplasărilor, infiltrațiilor și altor parametri ai construcției, precum și observații vizuale.

„Analiza măsurătorilor la A.M.C-uri precum și observațiile vizuale realizate arată un comportament normal al structurii, în cadrul limitelor prognozate, fără fenomene evolutive care pot să compromită siguranța lucrării”, este concluzia specialiștilor.

Documentul precizează că barajul poate fi exploatat în continuare fără restricții, cu respectarea regulamentului de exploatare. Nu există în raport o legătură stabilită între mențiunea despre colmatarea din 2010 și vreun risc actual de cedare a construcției.

Ora de Sibiu a prezentat luni, 26 octombrie, constatările specialiștilor privind degradările locale ale betonului, eroziunile minore și verificările efectuate la baraj în 2025.

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Tot luni, Ora de Sibiu a relatat despre localitățile și cartierele menționate în documentația de evacuare preventivă pentru scenariul extrem al ruperii barajului. Acesta este un plan pentru situații de urgență, nu un avertisment privind un pericol iminent.

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În noiembrie 2025, reprezentanții SGA Sibiu au respins public informațiile despre o presupusă cedare a fundației, precizând că barajul este monitorizat permanent.

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Așadar, întrebarea deschisă de raport privește actualitatea măsurătorilor de colmatare și datele despre capacitatea lacului, nu siguranța structurală a barajului, asupra căreia specialiștii formulează o concluzie favorabilă.

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