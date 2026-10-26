Pe scurt: Două mingi de meci salvate au făcut diferența în duelul cu gazdele de la CSV Craiova. Pentru o parte dintre junioarele Champions, programul continuă cu o nouă deplasare la Craiova, de această dată la senioare.

ACS Champions Sibiu conduce Seria E a Campionatului Național U19 după trei victorii obținute la turneul de la Craiova, desfășurat între vineri, 23 octombrie 2026, și duminică, 25 octombrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de club, formația pregătită de Mihai Bulbuc a încheiat prima etapă a sezonului 2026–2027 cu 8 puncte, nouă seturi câștigate și trei pierdute.

Din serie mai fac parte CSV Craiova, CSS Sibiu și CNNT Craiova. Cel mai disputat meci al sibiencelor a fost cel cu gazdele de la CSV, decis în cinci seturi, după ce Champions a salvat două mingi de meci.

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Champions a câștigat duelul cu CSV Craiova după două mingi de meci salvate

În prima zi a turneului, Champions Sibiu a întâlnit CSV Craiova, echipă pregătită de Radu Chifu. Cele două cluburi s-au confruntat în ultimii ani la mai multe categorii de vârstă, în competiții oficiale, turnee finale și partide de pregătire.

Sibiencele s-au impus cu 3–2 în fața CSV Craiova, pe seturi 25–20, 22–25, 25–23, 21–25, 17–15. Niciuna dintre formații nu a reușit să se desprindă decisiv, iar în setul al cincilea Champions a salvat două mingi de meci înainte de a închide partida la 17–15. Gazdele au avut sprijinul publicului craiovean, remarcat în comunicatul clubului pentru fair-play.

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, Champions a întâlnit CSS Sibiu. După efortul din meciul cu gazdele, Mihai Bulbuc a odihnit o parte dintre sportivele care jucaseră mai mult și le-a oferit responsabilități suplimentare celorlalte componente ale lotului. Champions a câștigat în minimum de seturi, 3–0 (25–22, 25–15, 25–20).

Cealaltă reprezentantă a Sibiului a încheiat turneul cu o victorie și două înfrângeri. CSS Sibiu a câștigat cu 3–1 în fața CNNT Craiova, dar a pierdut ambele întâlniri cu formațiile clasate pe primele două locuri.

Ultima partidă a adus pentru Champions un succes cu 3–1 împotriva CNNT Craiova (25–6, 23–25, 25–21, 25–18). După primul set câștigat la o diferență mare, sibiencele au cedat actul secund. CNNT a continuat să opună rezistență, însă Champions s-a impus în următoarele două seturi și a încheiat turneul fără înfrângere.

Rezultatele complete ale turneului de la Craiova au fost:

CSS Sibiu – CNNT Craiova 3–1 (25–19, 25–21, 19–25, 25–20);

Champions Sibiu – CSV Craiova 3–2 (25–20, 22–25, 25–23, 21–25, 17–15);

Champions Sibiu – CSS Sibiu 3–0 (25–22, 25–15, 25–20);

CSV Craiova – CNNT Craiova 3–0 (25–23, 25–21, 25–21);

Champions Sibiu – CNNT Craiova 3–1 (25–6, 23–25, 25–21, 25–18);

CSV Craiova – CSS Sibiu 3–0 (25–15, 25–18, 25–19).

Clasamentul Seriei E după primul turneu:

ACS Champions Sibiu — 3 victorii, 8 puncte; CSV Craiova — 2 victorii, 7 puncte; CSS Sibiu — o victorie, 3 puncte; CNNT Craiova — nicio victorie, 0 puncte.

Mihai Bulbuc debutează cu trei victorii, iar o parte dintre junioare joacă și la senioare

Turneul a reprezentat prima competiție oficială pentru Mihai Bulbuc în calitate de antrenor principal al echipei U19 Champions Sibiu. Tehnicianul, care a acumulat experiență inclusiv în stafful campioanei României, Volei Alba Blaj, are ca obiective calificarea în fazele finale ale Campionatului Național U19 și participarea la Cupa României.

„Sunt mulțumit de rezultate și, mai ales, de faptul că toate fetele care au intrat pe teren și-au adus contribuția. Meciul cu CSV Craiova a fost un test foarte bun, cu multă presiune în momentele decisive. Am avut apoi posibilitatea să gestionăm efortul și să oferim șanse întregului lot. Avem însă și lucruri de corectat, iar ultimul meci ne-a arătat asta destul de clar. Este un început bun, dar obiectivele noastre sunt mai departe și avem mult de muncă pentru a le atinge”, a declarat Mihai Bulbuc.

Mai multe componente ale echipei U19 evoluează și în Divizia A2, pentru nou-înființata formație CSU Sibiu Volei. Participarea în competiția de senioare le pune în fața unor adversare cu experiență și le oferă meciuri la un nivel competițional superior.

Pentru o parte dintre sportive, programul include școală, antrenamente zilnice și partide la junioare și senioare, uneori la doar câteva zile distanță.

Miercuri, 28 octombrie 2026, o parte dintre jucătoarele prezente la turneul U19 vor reveni la Craiova pentru a reprezenta CSU Sibiu în Divizia A2, într-un meci împotriva CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu.

Președintele ACS Champions Sibiu, Sabin Sopa, a subliniat că multe dintre sportive au crescut în cadrul clubului, au trecut prin mai multe categorii de vârstă și evoluează atât în Campionatul Național U19, cât și la senioare.

„Ne bucură foarte mult acest debut, dar ceea ce ne oferă cea mai mare satisfacție este evoluția acestor fete”, a declarat Sabin Sopa. „Sunt sportive care își împart timpul între școală, antrenamente și competiții și care își asumă responsabilitățile unui program de performanță. Îl felicit pe Mihai pentru acest început și pe toate fetele pentru rezultatele obținute. Avem obiective importante și ne dorim să demonstrăm că la Sibiu putem pregăti jucătoare capabile să concureze la nivel național.”

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre convocarea a trei voleibaliste din Sibiu la naționala României: Draga, Cătălina și Adela, pentru Campionatul Balcanic.

La Craiova, Mihai Bulbuc a fost sprijinit de antrenorii secunzi Andrei Banciu și Andrei Toacse.

Lotul Champions U19 a fost alcătuit din:

Ridicătoare: Adelina Canciu și Pia Overduin;

Libero: Cătălina Vasilescu și Iunia Bozdoc;

Universali: Draga Savu și Sonia Rusu;

Centri: Bianca Văcar, Alexia Savu, Ines Gheara și Carla Maxim;

Secunzi: Adela Vasilescu, Irina Lascau, Mara Durbaca și Cristiana Cretu.

Al doilea turneu al Seriei E este programat în noiembrie 2026, în sala CNNT Craiova. Cele patru echipe se vor întâlni din nou, iar Champions Sibiu va începe această etapă cu un avans de un punct față de CSV Craiova, în cursa pentru calificarea în fazele superioare ale campionatului.

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