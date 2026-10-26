Comunele mici din România, inclusiv cele din județul Sibiu, ar putea fi din nou comasate. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 26 octombrie, că îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să-și asume răspunderea pentru reorganizarea administrativ-teritorială, cu termen martie 2027.

Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, potrivit Radio România.

Ce propune PSD

Prima reformă vizează comasarea localităților mici. Potrivit liderului PSD, ea ar trebui făcută astfel încât oamenii să aibă în continuare acces la serviciile publice pe care le au acum. Grindeanu nu a spus deocamdată după ce criterii s-ar face comasarea și nici câte localități ar fi vizate. Din partea PSD, proiectul va fi coordonat de Dragoș Benea.

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A doua reformă privește administrația centrală: mai puține agenții guvernamentale, comasarea instituțiilor cu atribuții asemănătoare, reorganizarea companiilor de stat care au pierderi și lichidarea celor a căror existență nu se mai justifică. Aceasta va fi coordonată de vicepremierul Marian Neacșu.

„Spre deosebire de domnul Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ambele proiecte ar urma să treacă prin angajarea răspunderii Guvernului, o procedură prin care o lege este adoptată fără dezbaterea obișnuită din Parlament. Parlamentarii pot răspunde cu o moțiune de cenzură, iar dacă aceasta trece, Guvernul este demis. „Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp – până în martie 2027”, a spus Grindeanu, care a adăugat că tot atunci trebuie adoptat și bugetul pe 2027.

Discuția a mai fost la Sibiu

Comasarea comunelor nu este o idee nouă pentru primarii din județ. În ianuarie 2025, când PSD anunța un grup de lucru pentru o lege a reorganizării administrative, iar USR avea în Parlament un proiect care cerea comune de cel puțin 3.000 de locuitori, Ora de Sibiu scria că zeci de comune din județ ar putea dispărea, printre ele Poiana Sibiului, Poplaca și Tilișca.

Primarul din Poplaca, comună cu 1.817 locuitori la acea dată, Vasile Budin, spunea atunci că nu s-ar opune dacă ar fi lege, dar că o alipire la municipiul Sibiu ar putea dubla taxele și impozitele oamenilor, motiv pentru care s-ar gândi mai degrabă la o comasare cu altă comună.

O lună mai târziu, Asociația Comunelor din România (ACoR) a respins comasarea. Asociația a cerut în schimb o reformă a finanțelor locale, iar primarii comunelor din Sibiu s-au alăturat acestei poziții.

De partea cealaltă, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a spus în aprilie 2026, la emisiunea „Ora Locală”, că și în județ există autorități care nu și-ar justifica existența și că o comasare ar fi binevenită dacă este făcută fără ca oamenii să aibă de suferit. Tot la Sibiu, în februarie 2026, președintele USR, Dominic Fritz, propunea reducerea numărului de primării de la circa 3.000 la 1.000.

Până la prezentarea proiectului, nu se știe dacă pragul de populație va fi tot de 3.000 de locuitori și nici care comune sibiene ar intra sub incidența noii legi.

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