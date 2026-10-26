Pe scurt:
Creativitatea și abilitățile tehnice ale liceenilor vor fi puse la încercare la Mediaș. Primăria anunță că va colabora cu organizatorii, școlile partenere și sponsorii locali pentru logistica întrecerii.
Mediaș va găzdui o etapă regională de robotică pentru liceeni, la care sunt așteptate echipe din întreaga regiune, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Mediaș.
Participanții își vor testa creativitatea, perspicacitatea și abilitățile tehnice prin construirea și programarea de roboți.
Administrația locală va colabora cu organizatorii competiției, instituțiile de învățământ partenere și sponsorii locali pentru a asigura logistica etapei regionale.
„Este o onoare și o mare bucurie pentru municipiul Mediaș să găzduiască un eveniment de o asemenea amploare”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.
Referindu-se la susținerea educației, primarul a afirmat: „Investiția în tineri și în educația lor este o prioritate pentru noi, iar organizarea acestei etape regionale demonstrează că orașul nostru devine un pol important al inovației la nivel regional.”
„Îi asigurăm pe toți participanții, mentorii și organizatorii de întreaga noastră susținere pentru desfășurarea în condiții excelente a competiției”, a mai declarat Gheorghe Roman.
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