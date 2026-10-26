Băncile și celelalte instituții de credit nu pot include în datoria unui consumator dobânda calculată pentru perioada de după declararea scadenței anticipate și până la finalul contractului de credit.

Decizia a fost luată luni, 26 octombrie, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Prin decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă. Judecătorii au lămurit ce înseamnă „datoria exigibilă” din articolul 38 alineatul (7) al OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată prin Legea nr. 134/2023.

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Ce intră și ce nu intră în datorie

Potrivit comunicatului ÎCCJ, datoria exigibilă cuprinde dobânda remuneratorie scadentă până în momentul în care banca declară scadența anticipată a creditului. În schimb, nu include dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la sfârșitul perioadei contractuale.

Altfel spus, atunci când un împrumut devine scadent anticipat, creditorul nu poate adăuga la datorie toate dobânzile pe care le-ar fi încasat dacă împrumutul ar fi mers până la capăt. Instanța supremă arată că o asemenea practică ar contraveni scopului legii, care urmărește să le ofere consumatorilor o protecție sporită.

Decizia este obligatorie pentru instanțe

„Hotărârea oferă un reper de interpretare unitară a legii, contribuind la creșterea previzibilității și a securității juridice în raporturile dintre consumatori și instituțiile creditoare”, transmite ÎCCJ.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la publicare, interpretarea devine obligatorie pentru instanțele din țară, inclusiv pentru cele din județul Sibiu care judecă litigii dintre bănci și clienții cu credite de consum.

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