CSU Sibiu le organizează fanilor un concurs inedit înainte de meciul de duminică (ora 18.00), din Sala Transilvania, cu SCM Craiova.

Sărbătoarea de Halloween vine duminică și în Sala Transilvania, la meciul CSU – SCM Craiova, unde fanii sibieni sunt invitați să vină cu dovleci decorați într-un mod cât mai înfricoșător

Premiul pus în joc de către club este o minge cu semnăturile jucătorilor și un card de membru Golden Wings cu redeceri. Pivotul Fouss Traore va decide câștigătorul premiului.

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”Ai un dovleac de speriat? Adu-l de la 16:00 în zona barului CSU și intră în concurs. Cel mai tare pumpkin câștigă o minge cu semnăturile jucătorilor și un membership Golden Wings. Cine decide care-i cel mai spooky dovleac? Chiar Fouss Traore” este anunțul făcut pe pagina oficială a clubului CSU Sibiu.

Biletele pentru meciul CSU- SCM Craiova din etapa a 5-a a Ligii Naționale sunt deja disponibile pe siteul Bilete.ro, Prețul biletelor este de 35 lei la Tribunele C și D și 25 de lei la Tribunele A și B.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat. Copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 beneficiază de preț redus.

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