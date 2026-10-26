România a încheiat primele nouă luni ale anului 2026 cu un deficit al bugetului general consolidat de 78,3 miliarde de lei, adică 3,81% din PIB, arată datele privind execuția bugetară publicate luni de Ministerul Finanțelor.

În aceeași perioadă a anului trecut, deficitul era de 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,31% din PIB.

Reducerea este de 24,17 miliarde de lei, adică peste 23% în termeni nominali și 1,5 puncte procentuale ca pondere în PIB.

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Veniturile au crescut mai repede decât cheltuielile

Potrivit Ministerului Finanțelor, veniturile bugetare au crescut cu 11,9%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 5,5%. Cheltuielile de personal s-au redus cu 4,43 miliarde de lei, iar investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei, până la 107,77 miliarde de lei.

„Avem nevoie de disciplină în managementul finanțelor publice, de priorități bine definite și de decizii care să țină cont de efectele pe termen lung”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Presiuni în ultimul trimestru

Ministerul avertizează că rezultatele nu elimină dezechilibrele structurale ale economiei și presiunile asupra finanțelor publice, mai ales în ultimul trimestru al anului.

Ținta de deficit asumată pentru 2026 este de 6,2% din PIB. Agențiile de rating au estimări proprii: Fitch anticipează un deficit de 5,9% din PIB, Moody’s 5,8%, iar S&P 6,25%.

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