Pe scurt: Spectacolul de Ziua Națională va reuni 200 de artiști, cu acces gratuit la Sala Transilvania. La Muzeul ASTRA, proiectul propus prevede cinci sisteme tradiționale de gătit, utilizabile în orice sezon.

Primăria Sibiu propune alocarea unui milion de lei pentru spectacolul folcloric „Noi suntem români!”, dedicat Zilei Naționale, și a încă 800.000 de lei pentru un proiect gastronomic al Muzeului ASTRA.

Cele două parteneriate urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local în ședința din octombrie, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Sibiu.

„Cultura este o direcție de dezvoltare strategică pentru Sibiu. De aceea, Primăria Sibiu oferă suport financiar instituțiilor culturale și evenimentelor care dezvoltă în continuare acest domeniu. În ședința Consiliului Local din luna octombrie, propun spre aprobare parteneriate cu instituții culturale sibiene prestigioase, unul pentru continuarea tradiției spectacolului dedicat Zilei Naționale, realizat de Centrul Județean Cindrelul – Junii Sibiului, și unul pentru un proiect inovator, care are potențial în dezvoltarea domeniului culturii gastronomice, realizat de Muzeul ASTRA”, a declarat Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

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Spectacolul de Ziua Națională va reuni 200 de artiști la Sala Transilvania

Primul parteneriat propus este cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul — Junii” Sibiu. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Astrid Fodor prevede un milion de lei pentru spectacolul „Noi suntem români!”, care marchează ziua de 1 Decembrie de aproape 20 de ani.

Prin această finanțare, Primăria Sibiu ar deveni finanțatorul principal al evenimentului. Spectacolul este transmis în direct de televiziunea națională TVR și retransmis, ajungând astfel și la publicul din afara țării.

Manifestarea va reuni pe aceeași scenă 200 de artiști din România și Basarabia, cu un program de folclor muzical și coregrafic din toate regiunile istorice ale țării. Conceptul artistic al spectacolului urmărește promovarea unității culturale și identitare a românilor.

Publicul va avea acces gratuit la Sala Transilvania, în limita celor 1.500 de locuri disponibile.

Muzeul ASTRA propune un pavilion cu cinci sisteme tradiționale de gătit

Al doilea parteneriat propus, cu Complexul Național Muzeal ASTRA, vizează un proiect dedicat turismului și culturii gastronomice. În Târgul de Țară al Muzeului în aer liber ar urma să fie construit un pavilion cu structură și acoperiș din lemn.

Pavilionul va găzdui cinci sisteme tradiționale de gătit, reprezentative pentru Mărginimea Sibiului, zona urbană a Sibiului, Munții Apuseni, Maramureș și nordul Olteniei. Acestea vor fi funcționale și complet echipate, de la oalele din ceramică specifice fiecărei zone până la instrumentarul din lemn. Platforma va putea fi folosită indiferent de sezon.

Potrivit municipalității, propunerea Muzeului ASTRA se înscrie în Strategia Sibiului de dezvoltare în turism, care pune accent pe atragerea vizitatorilor prin experiențele oferite în oraș, inclusiv cele gastronomice.

Pentru realizarea proiectului de la Muzeul ASTRA, suma propusă spre alocare din bugetul local este de 800.000 de lei.

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