Locatarii unui bloc de locuințe din Avrig trăiesc un adevărat coșmar din cauza unei găști de teribiliști care le tulbură liniștea de mai multe luni. Tinerii vandalizează scara imobilului, opresc alimentarea cu energie electrică și fac gălăgie în toiul nopții. Oamenii spun că au ajuns la capătul răbdării și cer ajutorul autorităților.

Totul se petrece la Avrig în imobilul cunoscut drept „Blocul Tineretului”. Oamenii care locuiesc în imobil spun că nu mai au liniște în propriile case, că sunt jigniți la tot pasul și că se tem pentru siguranța lor și a copiilor lor. O cititoare Ora de Sibiu a transmis redacției imagini și detalii revoltătoare despre teroarea la care sunt supuse zeci de familii.

Mizerie, scandal și curent tăiat la panoul general

Potrivit femeii care a semnalat cazul, episoadele de hărțuire au început încă din timpul verii și s-au agravat treptat. Tinerii, unii minori, alții majori, profită de faptul că interfonul este defect și intră în bloc după bunul plac.

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„Trăim un adevărat coșmar din cauza unei găști de tineri care a pus stăpânire pe blocul nostru și ne terorizează zilnic. Situația a devenit insuportabilă: ne opresc în mod intenționat curentul electric de la panoul general de pe toată scara blocului. Ascultă muzică la maximum noaptea, în fața blocului sau în mașini, împiedicându-ne să ne odihnim. Înjură în public fără nicio jenă, jignesc copiii care ies afară și ne agresează verbal pe noi, locatarii maturi”, povestește cititoarea.

Pe lângă scandal și muzică dată la maxim până târziu în noapte, locatarii sunt nevoiți să suporte mizeria lăsată în urmă de grup și actele repetate de vandalism.

„Au început încă din vară. Noi atunci ne-am mutat aici, stăm la parter. Toată vara au ascultat muzică tare, au mâncat semințe, au scuipat pe jos, au făcut mizerie, și-au lăsat pungile cu mâncare. Fac gălăgie și nu ne putem odihni. Dintre ei, doar unul locuiește aici. Vin în bloc, bat la toate ușile. Vecinii plâng seara de teroare. Toată lumea e terorizată. Să nu mai spun că își fac și nevoile pe scară. Biata femeie de serviciu, fac asta ca să râdă de ea”, adaugă femeia.

Tensiunile, la cote maxime: „Am ieșit toți din bloc”

Tensiunile au atins cote maxime vineri seara, când locatarii au ieșit din locuințe pentru a-i înfrunta pe tineri, după ce aceștia au lăsat din nou tot blocul în întuneric.

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▶ Vezi pagina acestui video: Familii terorizate de o gașcă de teribiliști la Avrig: „Ne taie curentul în bloc, fac gălăgie și ne înjură” — VIDEO

Oamenii au sunat la numărul unic de urgență 112, dar spun că au fost îndemnați să ia legătura cu Poliția Locală. Nimeni nu a făcut până acum o plângere scrisă.

„Vineri seara am ieșit din bloc toți la ei, pentru că așa nu se mai poate, cât să mai îndurăm. Asta după ce au intrat în bloc din nou și ne-au tăiat curentul, au oprit curentul în tot blocul. Le-am spus să se potolească, dar fiindcă nu au încetat am sunat la 112, iar de acolo ne-au zis să apelăm Poliția Locală. Poliția Locală nu le-a făcut nimic, ne-au zis nouă să ne punem camere ca să avem dovezi clare. Avem copii mici, stau oameni bolnavi în bloc cu diferite situații materiale”, explică cititoarea.

Chiar dacă locatarii au instalat camere de monitorizare video și le-au prezentat polițiștilor imagini în care se văd clar persoanele implicate, găștile își continuă comportamentul provocator, convinse că nu vor suferi consecințe. „Acești tineri știu că nu pățesc nimic și ne sfidează în continuare, ținându-ne într-o teroare continuă. Suntem disperați, nu mai putem trăi așa în propriile noastre case și ne temem pentru siguranța noastră și a copiilor noștri”, încheie aceasta.

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