Pe scurt: Locuitorii din cinci localități sibiene vor rămâne fără gaze marți, timp de opt ore. Delgaz Grid recomandă măsuri de siguranță și pune la dispoziție numere de urgență. Util · Ora de Sibiu Întreruperi de curent, apă și gaze în județul Sibiu: programările DEER, Apă Canal și Delgaz, pe zile, actualizate automatVezi lista →

Alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă marți, 27 octombrie 2026, în cinci localități din județul Sibiu, ca urmare a unor lucrări programate la sistemul de transport operat de Transgaz.

Potrivit unui comunicat transmis de Delgaz Grid, sistarea va avea loc în intervalul orar 8.00 – 16.00 și va afecta localitățile Turnu Roșu, Racoviță, Sebeșu de Sus, Sebeșu de Jos și Mârșa.

Compania precizează că aceste lucrări sunt necesare pentru buna funcționare a rețelei de gaze naturale și solicită consumatorilor să ia măsuri de precauție pe durata întreruperii. Astfel, toți clienții sunt rugați să închidă focurile la aparatele alimentate cu gaz și, după reluarea distribuției, să supravegheze modul de ardere timp de 30 de minute.

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În cazul în care locuitorii sesizează miros specific de gaz, Delgaz Grid recomandă să fie anunțat imediat dispeceratul de urgență la unul dintre următoarele numere de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele de telefonie).

Compania își exprimă regretul pentru disconfortul creat și mulțumește clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat în vederea desfășurării acestor lucrări programate.

Delgaz Grid face parte din Grupul E.ON și operează o rețea de gaze naturale de aproximativ 27.000 de kilometri în 20 de județe din nordul și vestul României, printre care și județul Sibiu.

De asemenea, compania gestionează o rețea de electricitate de circa 65.000 de kilometri în șase județe din Moldova, deservind peste 3,6 milioane de clienți. De la intrarea pe piața locală în 2005, E.ON a investit 2,7 miliarde de euro în modernizarea rețelelor și a virat către stat impozite și taxe de 4,2 miliarde de euro.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre o întrerupere programată a gazelor în comuna Sadu, când locuitorii au primit recomandări similare privind siguranța la reluarea alimentării.

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