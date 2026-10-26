Unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță din toată țara vor primi o finanțare suplimentară de 150 de milioane de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Banii vor acoperi activitatea UPU și a serviciilor de ambulanță, ale căror resurse deveniseră insuficiente. Potrivit ministrului, presiunea financiară era atât de mare încât, în cazul unei urgențe majore, exista riscul unui blocaj.
De unde vin banii
Suma a fost obținută prin redistribuirea unor fonduri existente în bugetul Ministerului Sănătății. Unele cheltuieli prevăzute pentru alte proiecte au fost amânate cu 30 până la 40 de zile. Rogobete a precizat că proiectele nu sunt anulate, iar fondurile vor fi reîntregite la următoarea rectificare bugetară.
Ministrul recunoaște că măsura nu rezolvă toate dificultățile financiare ale sistemului de urgență, dar spune că este necesară pentru ca echipajele medicale să aibă resursele de care au nevoie.
Schimbări la gărzi
După rezolvarea problemelor imediate, Rogobete vrea să modifice organizarea și plata gărzilor medicale. Este vorba despre restrângerea gărzilor și actualizarea tarifelor, inclusiv plata medicilor rezidenți din anii I, II și III.
Măsura privește și Sibiul, unde urgențele sunt preluate de UPU al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și de Serviciul de Ambulanță Județean.
Comentarii
Ultima oră
- Creditele cu scadență anticipată vor avea dobânzile limitate. Băncile puse la punct de o decizie a Inaltei Curți de Casație și Justitie acum 9 minute
- Violența domestică ia amploare în județul Sibiu: trei tentative de omor și peste 100 de copii printre victime acum 10 minute
- Deficitul bugetar al României s-a redus cu peste 24 de miliarde de lei în primele nouă luni. A ajuns la 3,81 la sută din PIB acum 40 de minute
- Artistul Ovidiu Alexandru Stan din Șeica Mare, premiat la festivalul „Stelele Cetății” de la Deva acum 42 de minute
- Finanțare suplimentară pentru urgențele din Sibiu. UPU și Ambulanța intră în programul de 150 de milioane de lei acum o oră