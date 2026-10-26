Unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță din toată țara vor primi o finanțare suplimentară de 150 de milioane de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Banii vor acoperi activitatea UPU și a serviciilor de ambulanță, ale căror resurse deveniseră insuficiente. Potrivit ministrului, presiunea financiară era atât de mare încât, în cazul unei urgențe majore, exista riscul unui blocaj.

De unde vin banii

Suma a fost obținută prin redistribuirea unor fonduri existente în bugetul Ministerului Sănătății. Unele cheltuieli prevăzute pentru alte proiecte au fost amânate cu 30 până la 40 de zile. Rogobete a precizat că proiectele nu sunt anulate, iar fondurile vor fi reîntregite la următoarea rectificare bugetară.

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Ministrul recunoaște că măsura nu rezolvă toate dificultățile financiare ale sistemului de urgență, dar spune că este necesară pentru ca echipajele medicale să aibă resursele de care au nevoie.

Schimbări la gărzi

După rezolvarea problemelor imediate, Rogobete vrea să modifice organizarea și plata gărzilor medicale. Este vorba despre restrângerea gărzilor și actualizarea tarifelor, inclusiv plata medicilor rezidenți din anii I, II și III.

Măsura privește și Sibiul, unde urgențele sunt preluate de UPU al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și de Serviciul de Ambulanță Județean.

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