Fisuri, eroziuni și mici surpări la Barajul Gura Râului: cât de sigur este mastodontul vechi de 46 de ani

Barajul Gura Râului, de care depinde o parte importantă a alimentării cu apă a Sibiului, poate fi exploatat în continuare fără restricții, potrivit raportului tehnic prezentat pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie 2026.

Documentul consemnează totuși ușoare degradări ale betonului, eroziuni și mici surpări ale malurilor lacului de acumulare. Constatările detaliate privesc monitorizarea din anul 2025, iar specialiștii arată că nu au identificat fenomene care să compromită siguranța construcției.

Raportul a fost întocmit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu și descrie modul în care este urmărită comportarea în exploatare a barajului.

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Ce au constatat specialiștii la verificări

Potrivit raportului, fisurile observate anterior în betonul de protecție de pe versantul stâng nu au evoluat. Au fost semnalate ușoare forme de degradare a betonului la ploturile de la capetele corpului barajului, la creasta deversorului și la protecția versantului stâng.

„În urma observaţiilor directe şi a măsuratorilor la AMC – uri nu s-au semnalat fenomene atipice în comportarea barajului. Fisurile din betonul de protecţie versant stâng în dreptul extremităţii contraforţilor nu au evoluat”, se arată în raportul tehnic, în capitolul dedicat anului 2025.

Pe malul stâng al acumulării au fost observate eroziuni minore și surpări de dimensiuni reduse, la aproximativ 1,5 kilometri în amonte de baraj. Documentul arată și că infiltrațiile prin dopul definitiv al galeriei de deviere au fost aproximativ constante.

Aceste constatări sunt prezentate în raport ca observații de exploatare, nu ca semne ale unei avarii iminente.

Concluzia raportului: barajul funcționează în siguranță

În urma măsurătorilor și a verificărilor, specialiștii afirmă că parametrii urmăriți au rămas în limitele normale.

„Analiza măsurătorilor la A.M.C-uri precum și observațiile vizuale realizate arată un comportament normal al structurii, în cadrul limitelor prognozate, fără fenomene evolutive care pot să compromită siguranța lucrării”, precizează Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Raportul concluzionează că amenajarea poate fi exploatată în continuare fără restricții, în condițiile respectării regulamentului de exploatare.

Tema siguranței barajului a fost abordată de Ora de Sibiu și în noiembrie 2025, după apariția unor informații alarmante despre o presupusă cedare a fundației. Atunci, reprezentanții SGA Sibiu au explicat că fundația este ancorată în rocă stabilă și că structura este monitorizată permanent.

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Cum este supravegheată construcția

Barajul are o înălțime maximă de 73,5 metri și o lungime la coronament de 328 de metri. Rolul său este de a asigura alimentarea cu apă a municipiului Sibiu și a unor localități învecinate, de a contribui la producerea energiei electrice și de a atenua viiturile.

foto: wikipedia.org

Supravegherea include măsurători ale deplasărilor structurii, ale infiltrațiilor, ale presiunilor și temperaturii betonului, precum și observații vizuale. În raport sunt descrise și dotări pentru achiziția automată a datelor de la aparatura de măsură și control.

În anul 2025 au fost efectuate măsurători geodezice pentru determinarea deplasărilor absolute. Au existat și verificări ale echipamentelor hidromecanice, raportul menționând că manevrele lunare s-au desfășurat fără incidente.

Raportul de exploatare subliniază că barajul Gura Râului se comportă foarte bine, iar observațiile asupra degradărilor locale nu au modificat concluzia privind siguranța construcției.

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