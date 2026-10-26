Vremea se răcește vizibil la început de noiembrie, iar în Transilvania, inclusiv la Sibiu, nopțile vor coborî până la -2 grade, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 26 octombrie – 8 noiembrie.

La munte, după 1 noiembrie, temperaturile nocturne vor fi predominant negative, iar precipitațiile pot veni sub formă de lapoviță și ninsoare.

Ce vreme va fi la Sibiu și în Transilvania

Primele două zile ale intervalului vor fi reci pentru această perioadă, cu maxime medii de aproximativ 12 grade. Urmează o ușoară încălzire, până la 14 grade pe 28 și 29 octombrie.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

De la 30 octombrie, tendința generală este de răcire. Spre finalul intervalului analizat de meteorologi, media maximelor va scădea la numai 8 grade.

Și nopțile se răcesc treptat. După valori de 5-6 grade pe 30 și 31 octombrie, o masă de aer rece va aduce minime medii regionale între -2 și 0 grade. Ploile vor fi mai extinse luni, 26 octombrie, iar apoi vor apărea doar local.

Lapoviță și ninsoare în zona montană

Răcirea va fi și mai accentuată la munte. Maximele medii pornesc de la 5-6 grade, urcă la 7-8 grade pe 28 și 29 octombrie, apoi scad treptat. În prima săptămână din noiembrie, maximele caracteristice zonei montane vor fi de doar aproximativ 2 grade.

După 1 noiembrie, nopțile vor fi predominant geroase, iar în cele mai reci dintre ele media minimelor pentru întreaga zonă montană va coborî spre -5 grade.

Probabilitatea de precipitații este mai mare pe 27 și 28 octombrie și în intervalul 31 octombrie – 3 noiembrie, când poate ploua, dar pot apărea și lapoviță și ninsoare.

Pentru zona Sibiului, asta înseamnă condiții de iarnă pe drumurile montane și la stațiunile de pe Valea Cibinului și din Munții Făgăraș. Pe Transfăgărășan a nins din nou săptămâna trecută, iar anul acesta drumul nu se mai închide automat la 1 noiembrie, decizia depinzând de vreme.

Cum va fi vremea în restul țării

În Moldova, maximele scad de la circa 17 grade la început de interval la 7-8 grade după 4 noiembrie, iar minimele coboară până la 0-2 grade. În Dobrogea și Muntenia sunt prognozate ploi între 27 și 31 octombrie, cu cantități mai însemnate de apă pe 28 octombrie, iar maximele vor ajunge la 10-11 grade, respectiv în jur de 10 grade, după 4 noiembrie.

În Banat și Crișana, temperaturile scad după 1 noiembrie spre 10 grade, cu minime de aproximativ 2 grade, respectiv în jurul valorii de 0 grade spre finalul intervalului. În Oltenia, după 3 noiembrie, maximele coboară spre 10 grade, iar minimele spre 2-3 grade.

Per ansamblu, meteorologii estimează o trecere de la temperaturi apropiate de normalul perioadei la sfârșitul lui octombrie la o vreme mai rece decât normalul la început de noiembrie, cu nopți apropiate de pragul înghețului în mai multe regiuni. Pe termen scurt, vremea se strică încă de luni, cu ploi, vânt și ninsori la munte. Am scris și despre prognoza ANM pe patru săptămâni, până pe 23 noiembrie.

Comentarii