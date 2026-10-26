Pe scurt: Diferența la un plin de 50 de litri ar fi de aproximativ 42 de lei. Reducerea maximă a accizei nu este însă garantată pentru toate cele trei luni propuse de Guvern.

Guvernul vrea să prelungească până la 31 ianuarie 2027 măsurile de limitare a creșterii prețurilor la carburanți, inclusiv reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosurilor comerciale practicate de companiile petroliere.

Fără reducerea accizei, motorina ar putea costa 11,75 lei pe litru, estimează Ministerul Finanțelor, potrivit StartupCafe.ro. Menținerea facilității fiscale ar putea diminua veniturile statului cu până la 460 de milioane de lei lunar.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre pentru prelungirea cu trei luni, în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027, a situației de criză de pe piața petrolului și produselor petroliere.

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Măsurile introduse prin Legea nr. 162/2026 ar urma să fie păstrate fără modificări, pentru a limita efectele scumpirii carburanților asupra populației și companiilor.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională și urmează să fie adoptat de Guvern înainte de 31 octombrie 2026, data la care expiră măsurile în vigoare.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre pregătirile Guvernului pentru ieftinirea carburanților, prin accize mai mici sau o taxă pe profiturile „excepționale”.

Fără reducerea accizei, motorina ar putea costa 11,75 lei pe litru

Potrivit Ministerului Finanțelor, prețul mediu al motorinei standard era de aproximativ 10,90 lei pe litru la 12 octombrie 2026. Dacă reducerea accizei ar înceta, prețul ar putea urca cu aproximativ 85 de bani, până la 11,75 lei pe litru, dacă se mențin condițiile de piață luate în calcul. Pentru alimentarea unui autoturism cu 50 de litri de motorină, diferența ar fi de aproximativ 42 de lei.

Mecanismul permite diminuarea temporară a accizei la motorina standard cu procente între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă. La nivelul maxim de 25%, reducerea echivalează cu aproximativ 85 de bani pe litru, inclusiv TVA.

Proiectul păstrează și plafonarea adaosurilor comerciale pentru operatorii care comercializează benzină și motorină. Acestea nu vor putea depăși media practicată de fiecare operator în 2025, ajustată cu rata inflației, potrivit prevederilor legale.

Reducerea maximă a accizei ar costa bugetul până la 460 de milioane de lei lunar

În nota de fundamentare, Ministerul Finanțelor estimează că păstrarea reducerii de 25% a accizei la motorină ar putea diminua veniturile bugetare cu până la 460 de milioane de lei lunar. O parte din sumă ar urma să fie compensată prin contribuția pe veniturile excepționale ale companiilor petroliere, estimată la aproximativ 111 milioane de lei lunar.

Diferența dintre cele două efecte bugetare ar fi de aproximativ 349 de milioane de lei lunar, dacă aceste niveluri se mențin. Pentru cele trei luni, impactul net rezultat din estimările ministerului ar putea depăși un miliard de lei. Costul efectiv va depinde de reducerea accizei aplicată în fiecare perioadă.

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că prețul mediu al motorinei standard a crescut de la 7,65 lei pe litru în octombrie 2025 la 10,92 lei în primele 12 zile din octombrie 2026. În aceeași perioadă, benzina standard s-a scumpit de la 7,42 lei la 10,11 lei pe litru.

Scumpirile au avut loc în condițiile în care prețurile motorinei din lunile precedente au inclus deja reducerea accizei. Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei au crescut cu 121% în septembrie 2026 față de octombrie 2025, iar cele ale petrolului Brent cu 58%.

Ministerul Finanțelor susține că menținerea măsurilor va limita presiunile inflaționiste și creșterea costurilor de transport, care se reflectă în prețurile bunurilor și serviciilor. Pentru companii, efectele sunt considerate importante mai ales în transporturi, agricultură și logistică, unde carburanții reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor.

Pentru ca măsurile să continue fără întrerupere, proiectul trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial înainte de 31 octombrie 2026. În caz contrar, reducerea accizei încetează automat, iar acciza revine la nivelul integral de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

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